Огонек доброты. На Кубани делают окопные свечи делают для участников СВО

Волонтеры мастерят свечи из консервных банок, парафина и гофрокартона для солдат, находящихся на передовой.

Все больше жителей Краснодарского края стремятся оказать посильную помощь участникам СВО. Одни шьют для солдат вещи, вторые собирают гуманитарные наборы, третьи пишут письма со словами благодарности. Но есть и те, кто своими руками изготавливает то, что необходимо бойцам на передовой.

Мобильный костер

Так, в Туапсе люди с нарушениями слуха начали мастерить окопные свечи.

- В начале ноября 2022 года я узнала про окопные свечи. Честно скажу, раньше даже не слышала о таких, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель Туапсинской районной общественной организации социальной поддержки глухих «Крылья добра» Ольга Колесникова. - Когда стала читать об этом подробнее, то поняла, что нашим бойцам окопные свечи остро необходимы. Оказалось, что в соцсетях очень много неравнодушных людей, все делятся рецептами изготовления, дают советы, где что брать.

Первую партию изготовили за день - получилось 83 свечи.

Простая в изготовлении вещь способна в зимних условиях облегчить, а то и сохранить жизнь солдату. Горит такая свеча - от четырех до восьми часов, в отличие от газового баллона, которого хватает на 15-30 минут. А еще ею можно обогреть палатку, согреть руки, высушить вещи и вскипятить воду в полевых условиях.

Не только помощь, но и реабилитация

Ольга решила попробовать изготовить такую нехитрую конструкцию. Об идее рассказала своей коллеге, председателю Туапсинской местной организации «Всероссийское общество слепых» Марине Ткачук.

- Такие свечи изготавливают из подручных материалов: жестяных банок и гофрокартона. А заливают внутрь парафин и воск. Местное кафе «Диета» нам собрали баночки. Картон собирали в продуктовых магазинах – у них коробок в изобилии. Воск нам подарил отец Роман из храма, а парафин купили сами, - продолжает Ольга. - Первую партию изготавливали дети с родителями. Мы рассказали, для чего и для кого нужны окопные свечи. Бойцы защищают наш сон, объясняли ребятам, что за это им надо помочь.

Для членов организации "Крылья добра" изготовление свечей - это еще и реабилитация.

Трудились почти весь день – в итоге получилось 83 свечи. Еще больше «мини-костров» изготовили во второй раз. Свечи передадут через волонтеров ДОСААФ участникам СВО.

- В 2003 году я попала в страшную аварию. Я выжила, но полностью оглохла, частично лишилась зрения. После выписки из больницы я училась ходить, разговаривать, по сути, заново училась жить, - делится Ольга Колесникова. - В прошлом году зарегистрировала нашу организацию. А изготовление окопных свечей стало, по сути, первым мероприятием. Мне хотелось, чтобы члены организации поняли - надо не только ждать помощи, но и самим помогать. Стоит сказать, что откликнулись на нашу идею очень много. Это занятие еще и отличная реабилитация для членов наших организаций, свечки помогают наладить двигательную активность рук. К тому же мужчины-инвалиды лишены права идти в армию, защищать Родину, а таким образом у них есть возможность поучаствовать в большом деле.

На каждую свечку приклеили пожелания для наших солдат.

На следующей недели волонтеры начнут изготавливать уже третью партию свечей. А еще собираются шить для бойцов теплые флисовые снуды.

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