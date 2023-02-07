Звезда ФК «Краснодар» впервые рассказал о своем будущем

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» потерпел первое поражение при новом главном тренере. Напомним, Владимир Ивич принял команду месяц назад. Он заменил Александра Сторожука.

Накануне «быки» уступили «Спартаку» (0:4) в товарищеской игре. Эдуард Сперцян провел на поле ровно час и создал единственный момент «быков». Он мощно зарядил со штрафного, но вратарь справился с ударом.

Напомним, что сейчас черно-зеленые находятся на сборах в Аду-Даби. Там проходит вторая – и заключительная – часть подготовки команды Сергея Галицкого к рестарту сезона.

По слухам, в ОАЭ «Краснодар» рисковал лишиться лидера – Эдуарда Сперцяна. Им активно интересовался голландский ПСВ. Он даже планировал выкупить футболиста. Но «быки» так и не получили ни одного предложения по игроку. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.

Напомним, ранее сам Эдуард Сперцян заявил, что останется в Краснодаре.

- Про предложения и мой переход куда-то: я так же, как и все, прочитал из прессы. Я лично ничего не знаю, мне никто не звонил. Я тут, в «Краснодаре», - заявлял воспитанник «Краснодара».

При этом полузащитник заявил, что хотел бы поиграть в Европе. Но пока он остается в Краснодаре. Эту же информацию подтвердил и главный тренер «быков» – Владимир Ивич.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Эдуард Сперцяна в 9 млн евро. За год ценник на игрока подскочил в три раза. Это самый высокий показатель в чемпионате России.