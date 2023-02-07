«Учителя ругаются». Ученики школы в Краснодаре добираются до классов по грязи

Дети пачкают обувь. Фото: скриншот видео

В редакцию «Комсомольской правды»-Кубань» обратились родители учеников школы № 102 Ф на улице Конгрессной. Они жалуются на грязь возле здания. Дети выходят на парковку из машин и пачкают ботинки. За это им достается от педагогов.

- Подъезда к школе нет от слова «совсем». Дети идут по грязи, машины застревают, - рассказала Екатерина Готвиг.

В администрации города говорят, что проблемный участок – это строительная площадка застройщика, она огорожена лентой. В то же время подходы и подъезды к центральному входу в школу обеспечены.

- В прошлом году построили подъездную дорогу, которая связывает Конгрессную и новое образовательное учреждение. Ее протяженность — 1,2 км. Дорога — четырехполосная, по обеим сторонам проложены тротуары и установлены сети уличного освещения, - прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

Также рядом со школой обустроена автобусная остановка, а застройщик своими силами проложил тротуар к школе от домов.