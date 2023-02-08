В суде выступят эксперты, делавшие заключение изуродованной участнице конкурса красоты в Сочи

Юлия Тарасевич надеется вернуть былую внешность. Фото: из личного архива героини публикации.

В краснодарском суде рассматривают иск изуродованной участницы конкурса красоты в Сочи Юлии Тарасевич. Напомним, женщина пострадала от рук пластических хирургов. После операции, которую провели на лице, она не может моргать и улыбаться. В надежде вернуть былую внешность Юлия тратит миллионы рублей, но некоторые последствия, считают эксперты, уже необратимы. Это доказано официально.

Юлии Тарасевич провели экспертизу. В заключении сказано, что противопоказаний у пациентки, о которых заявляли хирурги, нет. А нынешняя внешность женщины — результат проведенной 3 декабря 2020 года пластической операции и допущенных технических нарушений.

- Копия результатов судебно-медицинской экспертизы уже приобщена в суде к материалам дела, - сказал kp.ru глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Во время следующего заседания выступят эксперты, которые готовили это заключение, они прокомментируют результаты. Кроме того, слово дадут и самой пострадавшей женщине.

Напомним, что на данный момент в суде рассматривается гражданский иск, в рамках которого пострадавшая Юлия Тарасевич надеется получить компенсацию. Свой моральный ущерб она оценила в 35 миллионов рублей.

По словам пострадавшей пациентки, неудачную пластику ей провели два хирурга - Андрей Комаров (слева) и Халед Омар. Они продолжают оперировать.

Уголовное дело, которое было возбуждено в Следкоме Кубани, еще расследуют. Подозреваемыми проходят два известных хирурга - Халед Омар и Андрей Комаров. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и здоровья. Ранее глава СК России Бастрыкин запросил отчет по делу искалеченной пластикой участницы конкурса красоты в Сочи.

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