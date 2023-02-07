На Кубани прокуратура помешала госучреждению потратить на авто 4 млн рублей

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

В Гулькевичском районе управление ветеринарии решило пополнить служебный автопарк новым автомобилем. На официальном сайте сайта единой информационной системы в сфере закупок госслужащие краевого бюджетного учреждения в конце января 2023 года разместили соответствующее объявление о закупке.

- Необходим легковой автомобиль с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, - описали свои ожидания сотрудники гулькевичского ветуправления.

За легковушку готовы были отдать 3 млн 780 тысяч рублей. Правда, надеждам на новое комфортное авто сбыться было не суждено. В закупку государственным учреждением дорогостоящего автомобиля вмешалась прокуратура Гулькевичского района.

- Вопреки требованиям закона управлением при описании объекта закупки, установлении технических требований к товару, были созданы условия для ограничения количества участников аукциона, - рассказали в пресс-службе прокураты Краснодарского края.

Кроме того, в надзорном органе решили, что в районе есть куда потратить почти 4 млн рублей.

- Продолжают оставаться не решенными вопросы, отнесенные к полномочиям учреждения по предупреждению болезней животных, обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, реализации иных полномочий в сфере обеспечения возложенных государством функций, - уточнили в Гулькевичской прокуратуре.

Поэтому, районному управлению ветеринарии было рекомендовано отказаться от приобретения недешевой иномарки

Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены заказчиком закупки.