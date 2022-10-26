Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 3 ноября 2022 года Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 3 ноября 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации.

- Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика продлевается до 03:45 3 ноября 2022 года, - отметили в ведомстве.

В настоящее время небо для гражданской авиации остается закрытым для обеспечения безопасности в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Кроме Краснодара, Анапы и Геленджика, полеты не выполняются в воздушных гаванях Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Тем временем в штатном режиме работает аэропорт Сочи. Желающие пассажиры также могут выбрать для отправления и прибытия транспортные узлы Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Изменения в расписании работы аэропортов публикуются на официальных сайтах воздушных гаваней и авиакомпаний, осуществляющих рейсы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Экскурсия будет стоить 1,5 тысячи рублей. Посетить ее сможет любой желающий в возрасте от 6 лет. Пока реализация именно коммерческого проекта действует только в Анапе.