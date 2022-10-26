«Даже не торговался». Мурад Мусаев рассказал, сколько получал в «Краснодаре»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мураду Мусаеву 38 лет. Тренерскую карьеру он начал в 2005-м. Учебу в Кубанском университете физической культуры, спорта и туризма 22-летний парень совмещал с работой в «Краснодаре-2000». Он возился с молодежью, готовил кадры для основной команды. Но так и не стал главным тренером – команда распалась. А Мусаев ушел в академию «Краснодара».

Он возглавил команду 1999 года рождения. Вместе с ней выиграл молодежный чемпионат России, вышел в плей-офф молодежной Лиги чемпионов. И даже получил работу в сборной России этого возраста. Но там не задержался.

В 2018-м тренер ушел на повышение – в «Краснодар». Он принял главную команду, взял бронзу премьер-лиги и даже дебютировал в Лиге чемпионов. Это случилось впервые в истории «быков».

Затем была еще одна «бронза» чемпионата России и провальный сезон 2020/21. После поражения от «Ахмата» (0:5) Мусаев подал в отставку. Уговоры Сергея Галицкого не помогли. Тренер объявил об уходе и ушел в отпуск.

Вновь заявил о себе Мусаев спустя полгода. Он принял азербайджанский «Сабах». И в первом сезоне занял пятое место в премьер-лиге Азербайджана. И неожиданно вспомнил о работе в Краснодаре. В том числе о зарплате.

- В «Краснодаре» я получал в рублях, сейчас – в долларах. За последний год доллар сильно поменялся. Но на момент подписания контракта она стала в два раза меньше, – признался Мусаев в интервью Sports.ru. – Вообще, денежная тема от меня далека. Честно, в «Краснодаре» я ни разу не подходил к руководству: «Повысьте мне зарплату». Никогда не говорил, что у других тренеров – такая, а у меня – нет. Так и здесь: мне предложили условия, я даже не торговался. Подписал контракт – и все. Может, это плохая черта. Если бы у меня было развито это качество, я бы в «Краснодаре» еще больше заработал. Но я знаю: если буду хорошо работать, у меня всегда будут деньги и хорошие контракты.

Также тренер признался, на что потратил первые большие деньги в Краснодаре.

- Купил большую квартиру. Потом – поменял машину и начал делать ремонт в квартире. Я взял квартиру, строительная фирма предоставила рассрочку на пять месяцев. Я быстро закрыл ее и занялся ремонтом. Когда все это сделал, начал думать, куда дальше девать деньги. Так появились инвестиции, – заключил специалист.