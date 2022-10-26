Как предприятиям, занимающимся НИОКР, защитить авторские разработки

Директор компании «Лилиани» Армен Налбандян

Компания «Лилиани», расположенная в Ростовской области, производит несколько десятков моделей различной сельхозтехники собственной разработки. Для этого здесь проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, если коротко, то - НИОКР.

Как рассказывает директор предприятия Армен Налбандян, чтобы запустить серийное производство новой модели, требуется один-два года. За это время проводится колоссальная работа: разрабатывается документация и производятся прочностные расчеты, изготавливается опытный образец и проходят испытания. Также необходимо конструирование и изготовление разнообразной технологической оснастки, подбор материалов и комплектующих, поиск их поставщиков, организация снабжения, обучение персонала и многое другое. Потом потребуется еще два-три года, чтобы выявить эксплуатационные проблемы и усовершенствовать технику.

Фото предоставлено компанией «Лилиани»

Понятно, что все это стоит больших денег. Например, для разработки и выпуска одной модели бункера-перегрузчика уйдет порядка 60-70 млн рублей, отмечает Армен Налбандян.

К сожалению, иногда все эти усилия и вложения ставятся под удар, если компании сталкиваются с нарушениями интеллектуальной собственности. Есть такой печальный опыт и у «Лилиани». Как заявляют в компании, бывшие сотрудники якобы использовали их интеллектуальные разработки в коммерческой деятельности.

«Двое бывших сотрудников компании использовали чертежи разработанной «Лилиани» техники и запустили производство практически полной ее реплики. В 2018 году они основали в Невинномысске компанию «Гритан» и начали выпускать технику по нашей документации», - цитирует Армена Налбандяна ростовский деловой портал «Город N».

Действия бывших сотрудников стали поводом для подачи компанией «Лилиани» заявления в правоохранительные органы. За этим последовала цепочка решений. Дело то открывали, то закрывали, не увидев состава преступления.

Фото предоставлено компанией «Лилиани»

«Лилиани» такой результат не удовлетворил. В компании посчитали, что следствие было неполным, и подали в суд жалобу о признании постановления от 3 ноября 2020 года о прекращении уголовного дела и уголовного преследования учредителей ООО «Гритан» Фоменко П. Г. и Нишева Р. Ю. незаконным и необоснованным.

В качестве примера неполноты расследования «Лилиани» приводит отсутствие криминалистической экспертизы на предмет совпадения чертежей, предоставленных Фоменко и Нишевым для изготовления деталей для бункера перегрузчика, с чертежами ООО «Лилиани». В компании это посчитали странным, особенно учитывая тот факт, что экспертиза, проведенная торгово-промышленными палатами Ростовской области и Ставропольского края, установила идентичность техники, выпущенной ООО «Гритан», конструкторской документации ООО «Лилиани». Вероятность такой высокой степени совпадения чертежей при условии, что две компании разрабатывали документацию независимо друг от друга, тоже не устанавливалась. Эти доводы нашли также отражение в Постановлении суда, рассматривавшего жалобу на прекращение уголовного дела.

В «Лилиани» обращают внимание и на то, что во время следствия не проводилась экспертиза материальных и трудовых затрат, которые каждая из сторон задействовала при разработке и составлении конструкторской документации, создании и испытании опытных образцов, их дальнейшей доработке и устранении недостатков. Об этих важных обстоятельствах также говорится в Постановлении суда.

Фото предоставлено компанией «Лилиани»

Эти и другие доводы «Лилиани» о неполноте расследования были учтены. В результате 18 июля 2022 года суд вынес Постановление, в котором признал незаконным и необоснованным прекращение уголовного дела и обязал руководителя следственного органа устранить допущенные нарушения закона.

История борьбы за интеллектуальную собственность для «Лилиани» не завершена. Компания продолжит отстаивать свои авторские разработки.

Есть надежда на то, что дело это станет прецедентным и поможет в дальнейшем более активно отстаивать права на интеллектуальную собственность. Вопрос весьма актуальный, поскольку, как показывает практика, подобная ситуация может возникнуть с каждой компанией, вкладывающейся в НИОКР. А «заимствование» чужих разработок позволяет недобросовестным конкурентам пожинать плоды чужого успеха с максимальной экономией для себя. Всем понятно, что их расходы будут гораздо ниже, так как нет нужды тратить миллионы рублей и годы работы на разработку новых продуктов.

Фото предоставлено компанией «Лилиани»

«Защита интересов владельцев результатов интеллектуальной деятельности (РИД) со стороны государства должна быть бескомпромиссной. Безнаказанность “инсайдеров”, которые могут использовать для получения выгоды результаты многолетних трудов компаний, негативно отразится и на зарождении инновационных трендов, в чем Россия нуждается как никогда, и на понятии защищенности бизнеса, - говорит Армен Налбандян. - Необходимо формировать правоприменительную практику и изменить ситуацию. Смею предположить, что потребуются новые статьи для уголовного кодекса, где будут даны однозначные оценки неправомерной деятельности такого рода. Ведь это покушение на конституционные права защиты частной собственности, прописанной в статье 35 Конституции РФ. Назрело время быть жестче в сфере краж РИД и коммерческих секретов также, как и при краже (хищении) имущества в особо крупном размере. Инвестируя в НИОКР, в прогресс, компании должны быть уверены в защите своих интересов и частной собственности».

Что же, остается надеяться, что предприятия, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, смогут обезопасить свои интеллектуальные разработки от недобросовестных действий бывших сотрудников. Никому не хочется вкладывать миллионы рублей и годы жизни в то, что потом приносит прибыль компаниям, «играющим» не по правилам.