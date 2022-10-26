Штормовое предупреждение по дождям с грозами объявлено на Кубани

На Кубани объявлено штормовое предупреждение Фото из архива КП

В Краснодарский край вновь возвращается непогода. Штормовое предупреждение начинает действовать в регионе уже с 26 октября. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 26 октября территория Кубани попадает под влияние фронтальных разделов атмосферного вихря, - сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Так, сильные дожди с грозами и градом могут застать жителей региона уже 26 и 27 октября. Вместе с обильными осадками в крае усилится и ветер. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду.

Столбики термометров также не порадуют высокими отметками. Днем 26 октября температура воздуха составит +11…16°. На Черноморском побережье показатели местами поднимутся выше +20 градусов - до +17…22°.

Как предупреждают синоптики, ухудшение погоды может спровоцировать и появление смерчей 27 октября. Воронки могут сформироваться на участке от Анапы до Магри.

Прогнозируемые осадки могут вызвать возникновение ЧС. Жителям региона напоминают об основных правилах поведения по время ухудшения ситуации.

- Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам, - отмечают представители краевого управления МЧС.

Кроме этого, спасатели советуют не парковать машины под деревьями. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в конце октября в регионе возможны резкие заморозки. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до минусов двух градусов.