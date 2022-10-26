По программе «Профессионалитет» на Кубани будут обучать IT-специалистов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Осенью этого года в Краснодарском крае запустили проект «Профессионалитет», согласно которому на базе средних образовательных учреждений будут готовить специалистов различных отраслей с последующим трудоустройством. Накануне состоялся День открытых дверей, а также краевое родительское собрание, на котором рассказали о программе и подготовке молодых кадров.

Два кластера

В апреле предприятия края, занимающиеся сельским хозяйством, подписали документ о сотрудничестве со средними профессиональными образовательными учреждениями Краснодарского края.

Заместитель главы Кубани Анна Минькова отмечала, что для участия в федеральном проекте, финансирование которого составляет порядка 10 млрд рублей, выбрали 42 региона. Краснодарский край стал одним из них.

В регионе создали два кластера. На базе первого началась подготовка специалистов для винодельческой отрасли, а на базе второго, получившем название «Росток Кубани», – специалистов-аграриев.

Обучающие программы запустили в десяти средних специальных образовательных учреждениях, расположенных в Абинском, Крымском, Славянском, Динском, Тимашевском, Кореновском, Усть-Лабинском и Тихорецком районах, а также Анапе.

Для студентов колледжей и техникумов разработали 10 специальностей по обучению наладчиков оборудования в производстве пищевой продукции, мастеров растениеводства, трактористов, специалистов по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозтехники, агрономов, технологов бродильного производства, виноделия и переработки сельскохозяйственной продукции, а также специалистов по контролю качества сырья.

Погружение в профессию

Суть программмы заключается в том, что студент после получения определенных теоретических знаний приступает к практике непосредственно на базе предприятия-партнера. Срок обучения по программам «Профессионалитета» два-три года вместо четырех.

- Студенты сразу погружаются в корпоративную культуру будущего работодателя и уже понимают, куда пойдут трудиться после получения образования. В свою очередь, предприятия взращивают молодые кадры, исходя из своих потребностей, - рассказала заместитель главы региона Анна Минькова.

День открытых дверей

Накануне в Краснодарском крае состоялся День открытых дверей программы «Профессионалитет», в рамках которого провели региональное родительское собрание. В нем также могли поучаствовать ученики старших классов и педагоги.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Сергей Пронько сообщил, что в Краснодарском крае в следующем году появится третий кластер «Центр развития цифровизации». Он объединит техникумы и колледжи, где будут готовить специалистов для IT-сферы.

– «Профессионалитет» – уникальный проект, направленный на подготовку квалифицированных специалистов по тем направлениям, которые наиболее востребованы экономикой Кубани, – добавил Сергей Пронько.

Замминистра добавил, что фактических с первых дней студенты, обучающиеся по программам кластера «Виноградарство и виноделие», посещают предприятия, ставшие партнерами программы «Профессионалитет».

Таким образом, учащиеся колледжей и техникумов знакомятся с материальной базой и оборудованием предприятий, а также с последними достижениями и основными проблемами отрасли. В качестве преподавателей выступают в том числе и сотрудники компаний. Это позволяет выпускникам перенять часть опыта профессионала.

Программа «Профессионалитет», как рассказали на собрании, в том числе предполагает финансирование образовательных учреждений, принимающих в ней участие. Средства направляются на закупку нового оборудования для учебных лабораторий и мастерских, чтобы студенты учились пользоваться современной техникой.

Кроме того, в рамках Единого дня открытых дверей программы «Профессионалитет» для учеников 9-х классов проводят экскурсии по предприятиям-партнерам. Школьникам рассказывают о производстве и тонкостях конкретных профессий.

После этого для ребят устраивают так называемые профессиональные пробы, чтобы узнать о конкретной профессии, а также о знаниях и навыках, которые необходимо получить для ее освоения.