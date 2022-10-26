Строительство Яблоновского моста через реку Кубань завершено на 70%

Яблоновский мост планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Фото: Андрей Тимченко

Продолжается строительство переправы между Краснодаром и Адыгеей. Работы по созданию уникального Яблоновского моста через реку Кубань завершены на 70%. Ежедневно десятки строителей и грузовиков трудятся на объекте, выполняя работы с опережением срока.

- На объекте круглосуточно трудятся около 260 человек, - сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Поддерживать набранные темпы помогает федеральное финансирование - нам выделили дополнительные средства в размере двух миллиардов рублей.

Яблоновский мост имеет межрегиональное значение. Он является началом федерального маршрута А-146 Краснодар – Новороссийск, который обеспечивает транспортные связи кубанской столицы с Черноморским побережьем, морским портом Новороссийск, а также юго-западной частью Краснодарского края.

Объект признан уникальным. Длина металлических пролетов превысит 100 метров, а протяженность перехода составит более одного километра. Длина самого моста достигнет 478 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой.

«Комсомольская правда» - Кубань», узнала, на каком этапе сейчас находится строительство моста.

- На левом берегу ведутся работы по монтажу металлоконструкций пролетного строения узла замыкания, который соединит береговые пролеты со стороны Адыгеи и надвинутого участка в русле, - рассказал руководитель компании «СтройЮгрегион» Александр Карпенко.

На противоположном берегу специалисты монтируют металлоконструкции крайнего берегового пролета. Идет установка элементов водоотвода с мостового сооружения. Кроме того, на правом берегу завершили переустройство газопровода и продолжают выполнять монтаж ливневого коллектора. По улицам Индустриальная и Захарова приступили к устройству дорожной одежды на подходах к мосту.

Напоминаем, что дублер планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Он возьмет на себя автомобильный поток, освобождая «старичка» от чрезмерной нагрузки.

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