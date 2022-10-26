В Сочи объявлено штормовое предупреждение по дождям с грозами до 27 октября

Воронки могут сформироваться на участке от Анапы до Магри. Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Сочи вновь обрушится непогода в ближайшее время. Спасательные службы объявили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами.

- В период от 18:00 часов 26 октября на территории Сочи ожидаются сильные грозовые дожди, ночью и утром с усилением юго-восточного ветра, с переходом на северо-западный, - сообщилил в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до конца 27 октября.

Как предупреждают синоптики, ухудшение погоды может спровоцировать и появление смерчей. Воронки могут сформироваться на участке от Анапы до Магри.

Столбики термометров также не порадуют высокими отметками. Днем 26 октября температура воздуха составит +18...20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. А 27 октября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +13...15 градусов, днем +16...18 градусов.

В связи с этим МЧС рекомендует по возможности не выходить из зданий. Необходимо взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим.

Спасатели напоминают, что если сильный шквалистый ветер застал на улице, но нужно спрятаться в подземных переходах или подъездах. Стоит избегать помещений с окнами и не оставаться под крышами домов.

К слову, смертельно опасно стоять при сильном ветре рядом с линиями электропередач. В эти дни стоит воздержаться от походов в горы и от отдыха у воды. Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по дождям с грозами объявлено на Кубани. Осадки прогнозируют 26 и 27 октября.