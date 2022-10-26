Ждать ли снега и заморозков в Краснодаре в ноябре. Отвечаем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эту осень жители Кубани запомнят надолго. Она стала самой холодной за последние годы. О шортах и юбках местные жители забыли еще в сентябре. А в октябре уже потянулись за теплыми вещами. Еще бы – на Кубань даже пришли первые заморозки. Они зарядили в конце октября, а в горах Сочи даже случился снегопад. Но продолжалось это всего пару дней.

- Температура воздуха опускалась до нуля градусов. Но быстро поднималась, – говорят синоптики.

Прогнозы погоды в Краснодаре на ноябрь 2022 обещает легкое похолодание. Но о заморозках речи не идет. Совсем теплым будет начало месяца, когда воздух прогреется до плюс 18 градусов. Такая погода продержится в мегаполисе как минимум неделю.

- Похолодает в городе ближе к середине месяца. Температура воздуха опустится после начала сезона дождей, – добавляют метеорологи.

Прогнозы погоды в Краснодаре на ноябрь 2022 обещает мощные ливни в течение двух недель – с 11 по 24 число. Они будут идти с перерывами – через день. На время дождей средняя температура воздуха составит около 8-9 градусов.

- Затем на пару дней вернется солнце. А потом – вновь ливни. И случится резкое похолодание, – заключают эксперты.

Прогнозы погоды в Краснодаре на ноябрь 2022 обещает резкий скачок 26-го числа. Тогда температура воздуха ночью опустится до плюс двух ночью и плюс шести – днем.

- Этот день станет самым холодным в месяце, – резюмируют специалисты.

Распогодится на Кубани к концу месяца. Когда уйдет сезон дождей, а воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. Такая погода продержится в Краснодаре как минимум до зимы.