Бывший тренер ФК «Краснодара» опроверг миф о тренерской карьере Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мураду Мусаеву 38 лет. Четверть жизни он посвятил футбольному клубу «Краснодар». Он пришел в академию «быков» в 2011-м. Возился с молодежью и воспитал Ивана Игнатьева, Магомеда-Шапи Сулейманова, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова и Матвея Сафонова – звезду сборной России.

Он прошел путь от академии до основной команды за семь лет. В 2018-м Мусаев стал исполняющим обязанности главного тренера. А затем лишился приставки и.о. и принес «быкам» бронзовые медали премьер-лиги. Затем был дебют в Лиге чемпионов, еще одни медали чемпионата России и уход. Он случился в 2021-м, после поражения от «Ахмата» (0:5).

- Как все случилось. Прихожу домой после тяжелого разговора с Сергеем Николаевичем, где я сказал ему, что ухожу. Дома кто-то включает телевизор, там студия, и Шалимов говорит: «Я представляю, что сейчас было. Галицкий посмотрел на Мурада испепеляющим взглядом, и Мурад сдался». Хотя на самом деле мы тепло попрощались. Это же не битва экстрасенсов, – признался Мусаев в интервью Sports.ru.

Также специалист опроверг миф, что Сергей Галицкий тренирует «Краснодар». Его активно распространяли в социальных сетях эксперты. Они заявляли, что бизнесмен нанимает коучей, которые воплощают его идеи на поле.

- Не могу сказать, что меня кто-то мочил. Большую часть времени мы шли нормально. Конечно, когда заканчивали третьими, находились люди, которые говорили: «Надо быть вторыми или первыми». А когда играли хорошо, объясняли, что это Галицкий тренирует. Даже некоторые мои коллеги так говорили. Но это некритичные моменты, я особо не обращал на них внимания, – добавил специалист.

После ухода из «Краснодара» Мусаев взял паузу – на полгода. И уже в октябре принял «Сабах». И в первом сезоне занял пятое место в чемпионате Азербайджана.