А вместе с ними придут и холода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бархатный сезон завершен, а на курортах Краснодарского края не найти свободных мест. Забиты и отели, и пляжи. Есть даже желающие окунуться в Черном море.

Правда, купание на курорте запрещено. На побережье действует штормовое предупреждение. Да и вода уже далека от идеальных отметок. Температура морской глади упала до плюс 12-14 градусов.

Ожидается, что уже скоро такая погода установится и на курорте. То есть средняя температура воздуха опустится до плюс 13 градусов.

- И продержится она как минимум неделю. Причем ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 10, – говорят синоптики.

Прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2022 обещает потепление только к середине месяца. Так, 10-го числа воздух прогреется до плюс 17, а 11-го – до 18.

- А затем на курорте зарядят дожди. Причем лить будет без перерыва почти неделю, – добавляют метеорологи.

Прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2022 обещает ливни с 18-го по 24-е число. Распогодится на курорте только 21-го, и то – на день. На побережье даже выглянет солнце. Но уже утром вернутся тучи, а с ними и дожди. И продлятся они еще три дня – до 24-го.

- Затем будет небольшая пауза. Но ненадолго. С небольшими перерывами дожди будут заряжать каждые два-три дня, – заключают эксперты.

Прогноз погоды в Сочи на ноябрь 2022 обещает ливни до конца месяца. Распогодится на курорте уже в декабре. А до этого момента жителям и гостям курорта не рекомендуют выходить на улицу без дождевиков и зонтов.