Под Анапой «черные лесорубы» спилили деревьев на 40 млн рублей

Следователи ищут тех, кто срубил леса на 40 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По инициативе Анапской межрайонной прокуратуры полиция города-курорта возбудила уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в селе Большой Утриш. «Черные лесорубы» вели ее три месяца.

С апреля по июнь 2022 года неизвестные безо всякой разрешительной документации вели незаконную рубку деревьев возле села Большой Утриш под Анапой. Масштабы вырубки прокуратура оценивает как особо крупного размера.

За три месяца «черные лесорубы» фактически уничтожили целый лес: девять лиственных деревьев породы робиня, по три ясеня и бука, семь грабов, несколько кипарисовых туй. Общий ущерб от незаконной рубки в селе Большой Утриш оценивается в сумму более 40 млн рублей.

От незаконных рубок страдают леса в разных районах Кубани. Фото: Архив "КП"

– Согласно статье 260 УК РФ, незаконная вырубка деревьев оценивается как особо крупный размер. По инициативе Анапской межрайонной прокуратуры следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ: незаконная рубка лесных насаждений, – рассказал «КП» - Кубань» помощник межрайонного прокурора Антон Рой. – Сейчас по уголовному делу проводится предварительное расследование и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ход и результаты расследования находятся на контроле в Анапской межрайонной прокуратуре.

БУДЬ В КУРСЕ

Леса страдают от «черных лесорубов»

В Курганинске житель соседнего района вырубил деревьев на 64,7 млн рублей. Недавно ущерб от действий «черных лесорубов» в размере 30 млн рублей зафиксировали в природном парке Маркотх. Ранее «КП» - Кубань» писала, что двое жителей Туапсинского района незаконно срубили леса на 4,3 млн рублей.