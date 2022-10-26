ФК «Краснодар» может переехать в Москву

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольному клубу «Краснодар» 14 лет. Сергей Галицкий создал команду в 2008-м. За это время она прошла путь от середняка Второй лиги (третий по силе дивизион России) до бронзы чемпионата России.

Вместе с клубом росла и академия – одна из лучших в Европе – и база с шикарной виллой. Она еще не достроилась, но уже стала хитом соцсетей. Пользователи даже сравнили строение с домами звезд Голливуда. Людей поразила архитектура и панорамные окна с видом на озеро.

По словам бывших футболистов «Краснодара», Сергей Галицкий делает все, чтобы игрокам было комфортно и они не думали ни о чем, кроме футбола. И новая очередь базы – это часть плана бизнесмена.

Однако накануне стало известно, что «Краснодар» может переехать. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на обращение в Минспорта члена комитета Госдумы по спорту Бориса Пайкина.

Отмечается, что команды, которые находятся в регионах со средним уровнем реагирования, необходимо дать возможность проводить тренировки и игры на стадионах городов Центрального и Приволжского федеральных округов. Это обеспечит безопасность и игроков, и болельщиков команд.

Таким образом, «Краснодар» может переехать в Москву, Казань, Самару, Нижний Новгород и другие города, где есть необходимая инфраструктура. Однако ни «быки», ни «Ростов», о котором также говорилось в письме, эту информацию никак не комментировали. Поэтому не исключено, что переезжать черно-зеленые не собираются. Это значит, что они и дальше будут играть на родине – в Краснодаре.