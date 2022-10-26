Ксения Собчак бесследно исчезла после побега из России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новостные ленты вновь взбудоражили материалы о Ксении Собчак. Она не выходит на связь с того момента, как ее коммерческого директора Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве.

Как пишет kp.ru, в загородный дом Собчак ранее нагрянули с обысками. Особняк находится в поселке «Горки-8» в Подмосковье.

До этого появилась информация, что главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского и коммерческого директора Ксении Кирилла Суханова задержали по делу о вымогательстве. Это подтвердила сама Ксения Собчак в своем telegram-канале. Предполагается, что Кирилл Суханов и Ариан Романовский требовали деньги у крупного чиновника.

Сейчас многие задаются вопросом, куда же подевалась сама Ксения. На связь она не выходит.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сейчас Собчак находится не в России. В ночь со вторника на среду жена Константина Богомолова уехала через Белоруссию в Литву. До этого она купила билеты в Дубай, а затем – в Турцию. Уточняется, что у оперативников было постановление следователя о задержании Собчак, которой все же удалось скрыться.

К слову, в Литву в настоящее время могут проехать только те, кто имеет вид на жительство либо гражданство.

Сама Ксения на связь по-прежнему не выходит.