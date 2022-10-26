Бывший мэр Краснодара 26 октября отправится в зону спецоперации

Евгений Первышов прошел подготовку на полигоне в Ростовской области Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара неделей ранее сообщил о том, что решил отправиться добровольцем на спецоперацию. 19 октября он подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение. Накануне Евгений Первышов рассказывал о подготовке на полигоне в Ростовской области. А уже вечером 26 октября ныне депутат Госдумы отправится в зону боевых действий.

- Отправляюсь в зону специальной военной операции сегодня вечером. На полигоне в Ростовской области прошел всю необходимую подготовку, опыт службы в армии помог завершить ее быстрее. В таких случаях «за ленточку» отправляют досрочно, - сообщил экс-глава краевого центра в своем telegram-канале.

На полигоне Евгений Первышов обучался боевой стрельбе, медицине и взрывному делу. Командование планирует приписать добровольца в формирование в Донецкой Народной Республике.

- После прибытия в часть телеграм-канал вести не буду. Думаю, причины понятны. Победа будет за нами! – подытожил Евгений Первышов.

26 октября бывший мэр Краснодара отправится в зону спецоперации Фото: t.me/PervyshovEA

Напомним, бывший мэр Краснодара имеет боевой опыт. Во время прохождения срочной службы с 1994 по 1996 год он бывал в горячих точках. Кроме боевой практики, он также имеет опыт гражданской службы.

Свое решение участвовать в специальной военной операции он объяснил тем, что идет добровольцем ради будущего семьи и Родины.

- Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться. Я за мирное будущее в свободной, независимой стране, сейчас для этого необходимо выполнять решения Верховного Главнокомандующего, - ранее сказал депутат Госдумы.

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