Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сбежавшая Собчак бросила Богомолова в Москве. Знаменитая блондинка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Знаменитая блондинка выехала из России под покровом ночи. Она купила билеты в Дубай и Турцию, пытаясь тем самым запутать сотрудников правоохранительных органов. В это же время в ее доме на Рублевке прошли обыски.

- Ксения Собчак подозревается по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Должностное лицо Ростеха проходит потерпевшим по этому делу, - рассказал собеседник ТАСС.

По этой же статье ранее задержали экс-главреда «Татлера» Ариана Романовского и коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова. Адвокат Романовского заявил, что его подзащитному уже предъявили обвинения, но он свою вину отрицает.

Новости о том, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, уже долетели и до Кремля.

- Видели, - цитирует РИА Новости Дмитрия Песков.

Что касается сообщений об обысках, то в это время в особняке находился муж знаменитой телеведущей Константин Богомолов. Он остался на хозяйстве, пока сотрудники правоохранительных органов работали в его доме, который находится в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье.

На придомовой территории стояло несколько черных автомобилей. На одном из них полицейские обнаружили фирменный логотип Ксении Собчак.

Кроме того, сотрудников звезды «Дома-2» вызвали на допросы. Сразу после задержания коммерческого директора, Ксения отправилась в Литву. Ее дальнейший путь на данный момент неизвестен.