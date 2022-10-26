Ветеранской Ассоциации подразделения антитеррора группы «Альфа» исполнилось 30 лет

Основная специализация сотрудников «Альфы» — освобождение заложников в зданиях, помещениях и на всех видах транспорта. 1990-е годы. Фото сайт Ассоциации

30 лет назад, 26 октября 1992 года, появилась в стране Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» - первого подразделения по борьбе с терроризмом в России. Сама группа А, как официально называют действующие антитеррористические спецотряды, к тому времени уже 18 лет успешно исполняла боевые задачи. «Альфовцев» до сих пор считают элитным подразделением, а западные спецслужбы до сих пор признают: такого опыта борьбы с терроризмом нет ни у какого другого подразделения в мире. Москва, Буйнакск, Первомайск, Грозный, Беслан, Майкоп – хорошо обученные бойцы «Альфы» всегда были там, где террор поднимал голову, угрожая мирным жителям.

В 1990-ые время было непростое для всех. Многие бойцы, уходя со службы, терялись: где работать на гражданке, что делать, как выбраться из проблем, которых тогда в меняющейся стране было немало. Для того и было решено создать ветеранскую организацию, чтобы помогать закончившим службу сотрудникам, раненым, а также семьям погибших. Помочь ребенку не вернувшегося после выполнения операции соратника оплатить вуз, жене - устроиться на работу, добавить денег на покупку квартиры – Ассоциация не отказывает семьям своих погибших сослуживцев ни в чем и никогда. Спроси любого, что для него спецподразделение, его друзья, с которыми вместе смотрел в лицо террора, и он не задумываясь ответит – семья. А в семье своих не бросают.

За годы существования Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа», стала международной. Ее филиалы открылись в Беларуси, Казахстане, других бывших союзных республиках, а также во многих городах России - Братске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре. Задачи старейшей в стране ветеранской организации спецслужб тоже расширились. Профессионалы, как никто другой знающие, что такое настоящая любовь к Родине, занялись патриотическим воспитанием молодежи, ее развитием, увековечиванием памяти своих погибших сослуживцев, стали делиться опытом с госструктурами, занятыми вопросами безопасности, помогать сотрудникам действующих подразделений по любым вопросам. А сейчас многие ветераны «Альфовцы» «натаскивают» солдат, выполняющих свой боевой долг на Украине, обучают мобилизованных. Многие бывшие кадровые офицеры и сами ушли на передовую, чтобы не дать просачивающимся в города террористам делать свое грязное дело.

Бойцы Грома («Альфа») незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год. Фото сайт Ассоциации

Руководитель Краснодарского отделения Ассоциации Геннадий Жметкин, который в 1990-е вошел в первый состав подразделения, создавшегося в регионе, называет ветеранскую организацию «Альфы» «пенсионным общественным кулаком». Потому что она - сила и защита.

- Нас всех в общественной организации объединяет неравнодушие, желание помочь близким тех наших сослуживцев, кто погиб за Родину или умер, не сумев справиться с болезнью, - рассказывает Геннадий Савельевич, которого, как он сам говорит, привело в «Альфу» желание служить Родине. До «Альфы» он служил в КГБ. А когда узнал о создании отделения спецгруппы в Краснодаре, стал рваться туда. Позади у Геннадия Жметкина - штурм захваченной боевиками больницы в Буденовске в 1995-ом, Первомайского в 1996-ом, освобождение заложников в Кизляре, урегулирование осетино-ингушского конфликта. Два ранения. Закончил службу замкомандира спецподразделения, в звании полковника.

- У нас сегодня восемь детей на попечении и три инвалида, которым мы ежемесячно выплачиваем материальную помощь, - продолжает рассказ Жметкин. - Дети вместе с нами вырастают. Мы ведем их и отпускаем лишь во взрослую жизнь, когда они встанут на ноги. Но даже повзрослев, начав работать, они всегда могут прийти к нам и попросить любой помощи. Одного парня мы недавно, например, обучали на водителя: он получал категорию С.

А еще краснодарские ветераны-«альфовцы» проводят множество различных соревнований среди школьников и молодежи: челночный бег, подтягивания, разборка автомата и другие дисциплины – детвора с удовольствием показывает, на что способна.

- Так, в декабре у нас будет чемпионат памяти нашего сослуживца Александра Демина, - говорит Жметкин. – Для сотрудников и ветеранов мы проводим очень масштабные соревнования снайперских пар спецподразделений. Конечно же, помогаем действующему подразделению и другим организациям в антитерроре. Членами Ассоциации может быть человек, который прослужил не мене 5 лет в подразделениях ФСБ, или же имеющий награду, или раненый. Наша задача- поддерживать всех их, воспитывать молодёжь. Чтобы у нас не было проблемы с мобилизацией. Чтоб не убегала. Меня воспитывали – думай о родине, а потом о себе. А сейчас воспитание: «ты - центр вселенной, поэтому все для тебя. Если, не дай Бог, не уютно, значит все плохо, надо уходить». Только от себя не убежишь.

Бойцы Группы «А» . Фото Владимира Сварцевича, сайт Ассоциации

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Березовец, 1-ый вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»:

- Самая главная наша победа за эти 30 лет в том, что мы наладили помощь и самим ветеранам, и семьям погибших. Мы ни одного человека не оставили один на один с бедой. Мы буквально воспитываем детей погибших отцов. А таких семей у нас по России сейчас 37. И в учебные заведения помогаем поступить, и, если, надо оплачиваем лечение. Дети многих погибших уже сами офицеры.

Первому поколению ветеранов-«альфовцев» уже за 70. Помогаем им с лекарствами, даем деньги на операции. Лишь бы они жили!

Как ветераны встречаемся с молодежью, общаемся. Молодежь у нас классная. С ней надо разговаривать и настоящие ценности прививать. Через кино, через литературу, общение.

Мы и СВО помогаем. И действующее подразделение помогает, и ветераны уже многие уехали воевать. Это профессионалы высочайшей квалификации.