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Общество26 октября 2022 17:45

Ветеранской Ассоциации подразделения антитеррора группы «Альфа» исполнилось 30 лет

Все эти годы организация помогала бойцам, которые завершили службу в Управлении «А», семьям погибших и занималась патриотическим воспитанием молодежи
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Основная специализация сотрудников «Альфы» — освобождение заложников в зданиях, помещениях и на всех видах транспорта. 1990-е годы. Фото сайт Ассоциации

Основная специализация сотрудников «Альфы» — освобождение заложников в зданиях, помещениях и на всех видах транспорта. 1990-е годы. Фото сайт Ассоциации

30 лет назад, 26 октября 1992 года, появилась в стране Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» - первого подразделения по борьбе с терроризмом в России. Сама группа А, как официально называют действующие антитеррористические спецотряды, к тому времени уже 18 лет успешно исполняла боевые задачи. «Альфовцев» до сих пор считают элитным подразделением, а западные спецслужбы до сих пор признают: такого опыта борьбы с терроризмом нет ни у какого другого подразделения в мире. Москва, Буйнакск, Первомайск, Грозный, Беслан, Майкоп – хорошо обученные бойцы «Альфы» всегда были там, где террор поднимал голову, угрожая мирным жителям.

В 1990-ые время было непростое для всех. Многие бойцы, уходя со службы, терялись: где работать на гражданке, что делать, как выбраться из проблем, которых тогда в меняющейся стране было немало. Для того и было решено создать ветеранскую организацию, чтобы помогать закончившим службу сотрудникам, раненым, а также семьям погибших. Помочь ребенку не вернувшегося после выполнения операции соратника оплатить вуз, жене - устроиться на работу, добавить денег на покупку квартиры – Ассоциация не отказывает семьям своих погибших сослуживцев ни в чем и никогда. Спроси любого, что для него спецподразделение, его друзья, с которыми вместе смотрел в лицо террора, и он не задумываясь ответит – семья. А в семье своих не бросают.

За годы существования Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа», стала международной. Ее филиалы открылись в Беларуси, Казахстане, других бывших союзных республиках, а также во многих городах России - Братске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре. Задачи старейшей в стране ветеранской организации спецслужб тоже расширились. Профессионалы, как никто другой знающие, что такое настоящая любовь к Родине, занялись патриотическим воспитанием молодежи, ее развитием, увековечиванием памяти своих погибших сослуживцев, стали делиться опытом с госструктурами, занятыми вопросами безопасности, помогать сотрудникам действующих подразделений по любым вопросам. А сейчас многие ветераны «Альфовцы» «натаскивают» солдат, выполняющих свой боевой долг на Украине, обучают мобилизованных. Многие бывшие кадровые офицеры и сами ушли на передовую, чтобы не дать просачивающимся в города террористам делать свое грязное дело.

Бойцы Грома («Альфа») незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год. Фото сайт Ассоциации

Бойцы Грома («Альфа») незадолго до штурма дворца Х. Амина. Кабул. Декабрь 1979 год. Фото сайт Ассоциации

Руководитель Краснодарского отделения Ассоциации Геннадий Жметкин, который в 1990-е вошел в первый состав подразделения, создавшегося в регионе, называет ветеранскую организацию «Альфы» «пенсионным общественным кулаком». Потому что она - сила и защита.

- Нас всех в общественной организации объединяет неравнодушие, желание помочь близким тех наших сослуживцев, кто погиб за Родину или умер, не сумев справиться с болезнью, - рассказывает Геннадий Савельевич, которого, как он сам говорит, привело в «Альфу» желание служить Родине. До «Альфы» он служил в КГБ. А когда узнал о создании отделения спецгруппы в Краснодаре, стал рваться туда. Позади у Геннадия Жметкина - штурм захваченной боевиками больницы в Буденовске в 1995-ом, Первомайского в 1996-ом, освобождение заложников в Кизляре, урегулирование осетино-ингушского конфликта. Два ранения. Закончил службу замкомандира спецподразделения, в звании полковника.

- У нас сегодня восемь детей на попечении и три инвалида, которым мы ежемесячно выплачиваем материальную помощь, - продолжает рассказ Жметкин. - Дети вместе с нами вырастают. Мы ведем их и отпускаем лишь во взрослую жизнь, когда они встанут на ноги. Но даже повзрослев, начав работать, они всегда могут прийти к нам и попросить любой помощи. Одного парня мы недавно, например, обучали на водителя: он получал категорию С.

А еще краснодарские ветераны-«альфовцы» проводят множество различных соревнований среди школьников и молодежи: челночный бег, подтягивания, разборка автомата и другие дисциплины – детвора с удовольствием показывает, на что способна.

- Так, в декабре у нас будет чемпионат памяти нашего сослуживца Александра Демина, - говорит Жметкин. – Для сотрудников и ветеранов мы проводим очень масштабные соревнования снайперских пар спецподразделений. Конечно же, помогаем действующему подразделению и другим организациям в антитерроре. Членами Ассоциации может быть человек, который прослужил не мене 5 лет в подразделениях ФСБ, или же имеющий награду, или раненый. Наша задача- поддерживать всех их, воспитывать молодёжь. Чтобы у нас не было проблемы с мобилизацией. Чтоб не убегала. Меня воспитывали – думай о родине, а потом о себе. А сейчас воспитание: «ты - центр вселенной, поэтому все для тебя. Если, не дай Бог, не уютно, значит все плохо, надо уходить». Только от себя не убежишь.

Бойцы Группы «А» . Фото Владимира Сварцевича, сайт Ассоциации

Бойцы Группы «А» . Фото Владимира Сварцевича, сайт Ассоциации

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Березовец, 1-ый вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»:

- Самая главная наша победа за эти 30 лет в том, что мы наладили помощь и самим ветеранам, и семьям погибших. Мы ни одного человека не оставили один на один с бедой. Мы буквально воспитываем детей погибших отцов. А таких семей у нас по России сейчас 37. И в учебные заведения помогаем поступить, и, если, надо оплачиваем лечение. Дети многих погибших уже сами офицеры.

Первому поколению ветеранов-«альфовцев» уже за 70. Помогаем им с лекарствами, даем деньги на операции. Лишь бы они жили!

Как ветераны встречаемся с молодежью, общаемся. Молодежь у нас классная. С ней надо разговаривать и настоящие ценности прививать. Через кино, через литературу, общение.

Мы и СВО помогаем. И действующее подразделение помогает, и ветераны уже многие уехали воевать. Это профессионалы высочайшей квалификации.

О РАЗНОМ