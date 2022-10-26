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Общество26 октября 2022 19:25

В Сочи бывшего вице-мэра приговорили к 15 годам колонии за взятки в 40 млн рублей

Подсудимый не признал вину
Мария ЧАЛАЯ
Бывшего вице-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии

Бывшего вице-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи бывшего вице-мэра приговорили к 15 годам колонии за взятки в 40 миллионов рублей. Приговор вынес Хамовнический районный суд Москвы. Анатолия Рыкова обвиняли в трех эпизодах получения взяток за выдачу разрешений на строительство.

- В суде подсудимый заявил, что считает судебный процесс расправой над ним за честную и последовательную позицию. Также выразил отказ взять на себя вину за решения, принятые судами в пользу заинтересованных лиц. Бывший чиновник считает, что обвинение против него было сфабриковано и утверждает, что он выдавал разрешения на строительство по решению судов, - сообщает РБК.

Защита Анатолия Рыкова заявила, что в деле нет ни одного разрешения на строительство, которое бы он подписал.

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