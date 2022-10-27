Балаклавы для военных параллельно с модной женской одеждой шьет фабрика в Краснодаре

В Краснодаре фабрика запустила пошив подшлемников для участников СВО. Фото предоставлено швейной фабрикой.

Одна из швейных фабрик Краснодара одновременно с модной женской одеждой стала выпускать продукцию для наших воинов, участвующих в спецоперации. Предприятие наладило выпуск балаклав и готовится запустить пошив термобелья.

Женские жакеты, плащи, свитшоты, юбки и костюмы, пошитые на краснодарской фабрике, разлетались как горячие пирожки. Еще бы: модный крой, качественные ткани и пошив под собственной торговой маркой по очень бюджетным ценам. Причем не только для юных девушек с идеальными параметрами, но и для обладательниц нестандартных фигур.

Цеха фабрики выпускают до 500 подшлемников в день. Фото предоставлено швейной фабрикой.

С началом частичной мобилизации в линейке продукции фабрики появились изделия, предназначенные тем, кто идет отдавать воинский долг Родине. Кстати, быстро переориентироваться фабрике не впервой: во время пандемии здесь шили маски и халаты для врачей. Сейчас выпускают балаклавы, которые можно использовать как подшлемники или маски, в нескольких цветах: двух оттенках хаки и бежевом.

– Модель, да не одну, а сразу семь разработали наши модельеры-конструкторы, – рассказывает управляющая фабрикой Юлия Прокудович. – Опытным путем примерок и доработок посадки мы выбрали самую удобную.

Вот такие балаклавы из Краснодара уезжают в зону СВО. Фото предоставлено швейной фабрикой.

Балаклавы, пошитые на краснодарской фабрике, одинаково хорошо сидят на разных головах, в качестве подшлемников их могут носить как мужчины, так и женщины. Секрет удобной посадки изделий не только в классном крое, но и в ткани.

– Наши балаклавы шьем из эластичного полотна сайкл флис. Прежде, чем остановить свой выбор на этой ткани, мы плотно изучали разные ткани и долго выбирали материал. Принято считать, что чем больше процент хлопка в составе ткани, тем лучше, но это не так, – добавляет Юлия Прокудович. – Хлопок не отводит влагу и не так удобен в носке, как сайкл флис.

Сайкл флис раскатывают для кройки. Фото предоставлено швейной фабрикой.

Мягкое и эластичное полотно, из которого на фабрике шьют балаклавы, гигроскопично: отлично впитывает влагу и быстро сохнет. В таких подшлемниках комфортно дышать из-за умеренной плотности ткани, а и сама по себе ткань способна согреть при температуре до пяти градусов мороза.

25-килограммовый рулон сайкл флиса раскатывается на раскроечном столе в несколько слоев, затем нарезается на детали и отправляется в швейный цех. Он работает по принципу конвейера: каждая из швей сшивает детали кроя, а затем передает изделие дальше. В день фабрика выпускает 500 балаклав и готовится запустить производство термобелья для участников СВО.

Готовые изделия упаковывают в коробки. Фото предоставлено швейной фабрикой.

– Уже пошили около пяти тысяч балаклав и на такое же количество подшлемников у нас есть запас ткани на складе, – отмечает Юлия Прокудович. – Балаклавы мы не отдаем в магазины и торговые точки: их напрямую у фабрики приобретают различные организации для своих мобилизованных сотрудников и те, кто собирает гуманитарную помощь для участников спецоперации. Продаем их по себестоимости, потому что стали шить эту продукцию, что называется, по зову сердца и велению души: чтобы чем-то помочь нашим парням на фронте, которые приближают победу.