Хроники мобилизации на Кубани: в Сочи вводят новые меры поддержки для семей мобилизованных

"Хроники мобилизации на Кубани" на радио "Комсомольская правда" - Краснодар".

Мобилизация полным ходом идет на Кубани. А радио "Комсомольская правда" - Краснодар" по-прежнему держит вас в курсе самы важных объявлений и новостей.

И в этом эфире поговорим:

- Экс-мэр Краснодара закончил тренировку и едет в зону спецоперации;

- В краевом оперштабе опровергли очередной фейк об эвакуации;

- Новые меры поддержки для семей мобилизованных введут в Сочи;

- Отвечаем на самые популярные вопросы о мобилизации.

Включайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" ежедневно в 17:00 на волне 91.0 Fm.