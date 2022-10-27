Хроники мобилизации на Кубани: в Сочи вводят новые меры поддержки для семей мобилизованных

"Хроники мобилизации на Кубани" на радио "Комсомольская правда" - Краснодар".
Мобилизация полным ходом идет на Кубани. А радио "Комсомольская правда" - Краснодар" по-прежнему держит вас в курсе самы важных объявлений и новостей.
И в этом эфире поговорим:
- Экс-мэр Краснодара закончил тренировку и едет в зону спецоперации;
- В краевом оперштабе опровергли очередной фейк об эвакуации;
- Новые меры поддержки для семей мобилизованных введут в Сочи;
- Отвечаем на самые популярные вопросы о мобилизации.
Включайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" ежедневно в 17:00 на волне 91.0 Fm.