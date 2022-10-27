Большой этнографический диктант напишут в Краснодаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большой этнодиктант в Краснодаре пройдет 3-8 ноября 2022 года.

Большой этнографический диктант проводится Федеральным агентством по делам национальностей с 2017 года для всех желающих. В 2021 году его участниками стали свыше 2,6 млн жителей России.

– Большой этнографический диктант – это возможность проверить свои знания об истории России и родного края, народах, проживающих бок о бок с нами, их обычаях, традициях и самобытной культуре, – сказала региональный координатор акции Ольга Болгова. – Краснодарский край несколько лет подряд лидирует по числу участников диктанта.

Логотип акции. Фото: сайт проекта.

В 2021 году в Краснодарском крае диктант написали 142 тысячи человек. Это третье место среди всех регионов России.

Задания Большого этнографического диктанта опубликуют 3 ноября 2022 года на его официальном сайте.

Тесты диктанта можно пройти с 3 по 8 ноября 2022 года онлайн на сайте проекта. Они включают в себя 20 вопросов общенациональной тематики и 10 региональных.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100 баллов. Время прохождения диктанта – 45 минут.

Правильные ответы на вопросы Большого этнографического диктанта будут опубликованы на его сайте со ссылками на источники.

Этнодиктант можно написать онлайн, а можно очно. Фото: Архив "КП"

Сертификат участника Большого этнографического диктанта с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

В Краснодаре и Краснодарском крае Большой этнографический диктант с 3 по 8 ноября 2022 года пройдет не только онлайн, но и очно: на нескольких площадках. Их список появится на сайте проекта.

Участниками Большого этнографического диктанта 2022 в Краснодаре и крае станут учреждения культуры и центры национальных культур, некоторые образовательные организации.