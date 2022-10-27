Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 6:29

Нищие на дорогах Краснодара. Стоит ли им подавать

Поговорим об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Краснодар» 91.0 FM
Источник:kp.ru
Включайте радио "КП" в 17.00

Включайте радио "КП" в 17.00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Краснодар» 91.0 FM Костя-таксист в авторской программе «Автопилот» поднимет проблему попрошайничества на городских магистралях. Отвечает ли кто за безопасность этих людей, какую угрозу создают профессиональные попрошайки на дорогах и почему их нельзя убрать с разделительных полос и обочин? И стоит ли вообще им подавать? А также: лайфхаки от таксистов, как быстро вызвать такси с детским креслом и как ездить дешевле на автоизвозчике?

Слушайте сегодня, 27 октября в 17.00 и задавайте свои вопросы на вотсап, телеграм по номеру: 8(961) 590 70 90 или пишите смс.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ