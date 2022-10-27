Выплата пенсий в Краснодарском крае в ноябре 2022: график и числа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилые люди волнительно относятся к любым новостям об изменении графика выплаты пенсий. Потому что немалая часть жителей региона получают деньги напрямую – от почтальона.

Напомним, что четвертого ноября на Кубани отмечается День народного единства. Это означает, что россияне получат дополнительные выходные – с пятницы по воскресенье.

- В настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 35% получают пенсию в отделениях почтовой связи, – рассказали региональном отделении Пенсионного фонда России.

По закону, если выплата или доставка пенсии выпадает на праздники или другие нерабочие дни, то пособие выплачивается раньше. Но не скорее, чем за три дня до положенной даты.

«КП» – Кубань» узнала график выплаты пенсий в Краснодарском крае в ноябре 2022.

Уже 3-го числа придут выплаты за 3 и 4 ноября, 5-го – за 5 и 6-е ноября, 6-го – за 7 и 8-е ноября, 9-го – за 9-е ноября.