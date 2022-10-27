Семерых жителей Адыгеи обманули дистанционные мошенники за неделю

Аферисты выходили на связь с потерпевшими через телефон. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгеи за прошедшую неделю были зафиксированы семь случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Двое пострадавших столкнулись с нечестными продавцами в Интернете.

В других случаях аферисты выходили на связь с потерпевшими через телефон. Так, мошенники позвонили 41-летней жительнице Майкопского района и представились сотрудниками банка. Они заявили, что на ее счета готовится кибератака.

- Доверившись незнакомцам, женщина самостоятельно оформила кредит, после чего перевела на «безопасный» счет более 1 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгеи.

По данному факту мошенничества рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

К тому же, полицейским удалось задержать двух мошенников. 54-летний местный житель еще в марте хотел купить автомобильный двигатель. Мужчина просматривал различные объявления в Интернете. Однако, когда он перечислил 40 тысяч рублей на указанные реквизиты, двигатель так и не пришел.

-В настоящее время по данному факту в ходе проведения разыскных мероприятий оперативникам удалось задержать 32-летнего жителя Краснодара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгеи.

Также жертвой дистанционного мошенничества стал 52-летний майкопчанин. Мужчина собирался купить газовый счетчик. Но после перевода 100 тысяч рублей, товар так и не пришел. Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Адыгейска.