Краснодарский музей имени Фелицына получил в дар редкую икону

Подаренная музею икона «Царь славы». Фото: музей имени Фелицына.

Краснодарскому историко-археологическому музею-заповеднику имени Евгения Фелицына семья Ирины и Андрея Волошиных подарила большую храмовую икону «Царь славы» и хромолитография «Общий вид Киево-Печерской лавры».

Большая храмовая икона «Царь славы» с изображением Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя написана, как считают музейщики, «личкунами» из слободы Борисовки – так называют семьи иконописцев в Курской области. Промысел «личкунов» являлся делом исключительно семейным, и даже учеников иконописцы брали редко. Преимущественно работали сами: в каждой семье образа писали один-два человека.

Фрагмент оклада иконы с живописным изображением. «Царь славы»

– Сотрудники музея уже установили приблизительный возраст нашего нового приобретения: икона «Царь славы» определенно написана в XIX веке, но подробности «биографии» только предстоит узнать в процессе его восстановления, – рассказали «КП»-Кубань» в музее имени Фелицына. – Реставраторы наверняка откроют при чистке и консервации иконы новые подробности жизни реликвии, бережно хранимой четырьмя поколениями семьи краснодарцев Волошиных.

Икона «Царь славы» в затейливом золоченом окладе не только написана в ремесленной семье XIX века, но и попала к Волошиным как подарок на праздник создания новой семьи. Решение подарить образ музею тоже принималось всем родом Волошиных: на семейном совете.

Оклад образа превосходно сохранился и почти не имеет утерь. «Царь славы»

– «Икона «Царь славы» привезена в конце XIX века на свадьбу прабабушки моего супруга из Киево-Печерской Лавры, – говорит Ирина Волошина. – Мы хотели бы, чтобы каждый житель и гость Кубани смог увидеть эту прекрасную икону и чтобы она хранилась в музее долгие годы как память о наших родителях.

Другой подарок Ирины и Андрея Волошиных музею – хромолитография «Общий вид Киево-Печерской лавры», напечатанная в Киеве в 1913 году. Как считают сотрудники музея, оттиск имеет историческую и культурную ценностью и, возможно, после реставрации будет экспонироваться.

БУДЬ В КУРСЕ

Что подарить музею?

Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицына (ул. Гимназическая, 67) готов принять в дар от краснодарцев для своих выставок и фондов фотографии станиц и городов Кубанской области до 1917 года и Краснодарского края до 1970 года, книги и периодику XIX - первой половины ХХ веков, подлинные национальные костюмы и предметы быта народов Кубани, военную форму Гражданской и Второй мировой войн, дореволюционный фарфор.