«Хотим здесь получить квартиру». Как жители Херсонской области устраивают жизнь на Кубани

В Анапе сейчас больше всего эвакуированных из Херсонской области. Фото: Виталий ТИМКИВ

Анапские улицы заметно опустели – летний сезон закончен. Но возле нескольких пансионатов непривычная для осени многолюдность. Более 7 тысяч жителей Херсонской области приехали на курорт на время вынужденной эвакуации. В четырех санаториях развернуты пункты временного проживания для этих людей. С 11 октября они едут на Кубань, спасаясь от бомбежек, и пытаются устроить жизнь на новом месте. В этом им помогают власти Краснодарского края.

Школьники учатся, родители ищут работу

Анастасия Павлович из Херсона уже написала заявление на получение российского паспорта. После того, как женщина приехала на курорт, она и ее муж сразу стали искать работу.

- Мы оба медики. Супруг – массажист, я – медсестра, - говорит Анастасия. – Хотим быстрее освоиться здесь и самостоятельно зарабатывать, чтобы ни от кого не зависеть. Еще написали заявление на получение жилищного сертификата. Надеемся, что у нас появится свой угол, хотим получить здесь квартиру.

Все документы Настя сдала в отеле, где сейчас живет ее семья – мама, 10-месячная дочь и муж. Признается, что это очень удобно, когда все специалисты находятся в одном месте и не нужно бегать по незнакомому городу.

- Нам даже ксерокопии сделали и фотографии на документы. Все очень отзывчивые, помогают – от сотрудников отеля до специалистов соцзащиты, - признается она.

В консультационных центрах при ПВР прибывшие из новых регионов России могут получить пакет документов «под ключ» - оформить льготы, сим-карту и российский паспорт.

- Все граждане получают единовременное пособие в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, а дальше зависит от того, какая у них есть категория. Например, инвалид, пенсионер, семья, имеющая несовершеннолетних детей, одинокие мамы, приемные семьи. Тогда они подают заявления на положенные им выплаты, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель соцзащиты Анапы Людмила Гузенко.

Люди оформляют документы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пока родители заняты оформлением бумаг, их дети-школьники сели за парты. Ребята привыкают к российской учебной программе и проходят тестирование, им на помощь приходят опытные педагоги и психологи.

- Учебный процесс организован в ряде сельских и городских школ. Всего у нас сейчас более 500 школьников из Херсонской области. Стараемся, чтобы им было комфортно. В свою очередь дети быстро адаптируются к изменениям, - рассказала заместитель начальника управления образования Анапы Наталья Рябоконь. – Также мы организовали дополнительные занятия для детей в пансионатах, где они живут, проводим спортивные мероприятия, концерты, на днях ездили в «Кванториум».

На завтрак – омлет, на обед – кубанский борщ

В столовой ароматно пахнет супом и свежим хлебом. На обед эвакуированные приходят по расписанию. Еду нахваливают, говорят, особенно удается поварам кубанский борщ.

- Еда, как дома. Вкусно очень, постоянно дают фрукты. Мы тут как будто бы по путевке, - улыбается пенсионерка Галина Квашнина. – На завтрак был омлет с бутербродами, сейчас суп, тефтельки, салат, выпечка. Даже в магазин не надо ходить за дополнительными продуктами – все у нас есть.

Заботы о быте жителей Херсонской области взяла на себя принимающая сторона. На проживание, питание и перевозку эвакуированных из бюджета Краснодарского края выделено более 122 млн рублей.

- Мы не ожидали, что нас так тепло примут, обогреют, дадут крышу над головой, - признается жительница Херсона Елена. - И внимание, и питание, и условия проживания – все на высшем уровне. Конечно, хочется домой, но там страшно за детей. Мы здесь отдыхаем.

Праздник, который ждали 30 лет

Жители Херсонской области активно меняют украинские паспорта на российские. Многие подавали заявления на получение документа на Родине, и только сейчас, а Анапе, заветный документ оказывается в их руках. С новым статусом их поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. Высокие гости в этот день знакомились, как устроились люди на курорте.

- Мы очень долго ждали, чтобы присоединиться к России. Я очень рада, что стала гражданкой России, что мы теперь вместе, - не может сдержать слез Валентина Нечаенко из Новой Каховки. – Для меня это праздничный день, эмоции меня переполняют.

Вместе с Валентиной российские паспорта в этот день получили еще 9 человек.

Максим из Херсонской области приехал с бабушкой в Анапу. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Ждет свой новый документ 10-классник Максим. Он приехал в Анапу с бабушкой, мама пока осталась дома. Парень передвигается на инвалидной коляске, у него ДЦП, но он хорошо учится.

- Российский паспорт даст возможность получать Максиму пенсию, это очень важно для его лечения, так как в России поддержка людей с инвалидностью лучше, чем была на Украине. Пособия там в три раза ниже, чем здесь, - говорит Людмила Фурманова. – Мы хотим вернуться домой, но только после того, как там все наладится. А пока здесь хорошо, волонтеры мне помогали с коляской на всем пути.

Где жить?

Главный вопрос, волнующий эвакуированных жителей Херсонской области, - жилищный. Все понимают, что санаторий – это временная крыша над головой. Поэтому к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, который приехал пообщаться с людьми, по этой проблеме обращались не раз.

- У меня двое маленьких деток, я их воспитываю одна, хочу остаться здесь, найти работу, там меня уже ничего не держит. Когда закончится этот период – куда идти? Без жилья просто невозможно, - говорит главе Краснодарского края Алина Бирюкова.

Молодая мама спрашивает о жилье. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Губернатор рассказывает о жилищных сертификатах. Они дают право на приобретение жилья в любом регионе России. Документы на покупку квартиры или дома уже получили две семьи из Херсонской области. Третий сертификат на 6 млн рублей ушел отцу с тремя детьми. Анатолий Фляга воспитывает один дочь и двух сыновей после того, как жена ушла к другому. Эвакуироваться она не захотела. Тогда мужчине пришлось спасать ребятню самому. После его обращения к губернатору Краснодарского края семья мужчины получит свой угол.

- Я и мои дети выросли на земле, поэтому хотелось бы купить дом с небольшим участком, чтобы нам было комфортно, - сообщил Анатолий Фляга. – Огромная благодарность всем россиянам и жителям Анапы, которые нас приютили, мы сейчас ни в чем не нуждаемся.

Многодетный отец получил жилищный сертификат. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Мечты о будущем у семьи Анатолия связана с Россией. Здесь он хочет работать и воспитывать своих детей.