Краснодарцев приглашают на бесплатные тренировки в парке «Солнечный остров»

Фото предоставлено пресс-службой банка РНКБ

В Краснодаре на спортивных занятиях и тренировках социально-образовательного проекта «Энергия Юга» Банка РНКБ в парке «Солнечный остров» можно встретить звезд спорта: например, олимпийскую чемпионку по прыжкам на батуте Ирину Караваеву.

«КП» - Кубань» уже писала: о том, что Банк РНКБ запустил масштабный социально-образовательный проект «Энергия Юга» сразу в трех городах: Краснодаре, Симферополе и Севастополе. Проект охватывает четыре направления: здоровье, экологию, творчество и спорт, в Краснодаре он завершится 30 октября.

Не откладывать на будущий понедельник заботу о себе, а начать вести здоровый образ жизни и заниматься спортом уже сейчас, может любой краснодарец. Никакой оплаты не нужно - достаточно пройти регистрацию на сайте проекта «Энергия Юга» и прийти на одно из занятий в парк «Солнечный остров»: йогу, зумбу, фитнес, общефизические или силовые тренировки.

Фото предоставлено пресс-службой банка РНКБ

Тем более что Банк РНКБ мотивирует горожан ценными подарками: участники проекта «Энергия Юга» могут зарабатывать баллы и обменивать их на полезные призы. В Краснодаре, как и в других городах проекта, трех самых активных поклонников ЗОЖ отметят ценными подарками.

Встреча на занятии йогой в парке «Солнечный остров» с олимпийской чемпионкой по прыжкам на батуте и амбассадором Банка РНКБ Ириной Караваевой стала еще одним подарком участникам проекта. Известная батутистка поделилась с краснодарцами секретами мотивации во время тренировок и сфотографировалась на память.

– Спортивная программа проекта Банка РНКБ «Энергия Юга», которая стала моим первым и очень приятным опытом в качестве амбассадора здорового образа жизни, дарит возможность приобщиться к спорту даже тем, кто не может себе позволить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, – говорит Ирина Караваева. – Сегодня я пообщалась с мамой троих деток, которую «Энергия Юга» познакомила с йогой, пилатесом, стретчингом и зумбой: теперь она сможет выбрать для себя тот вид физической активности, который ей по душе. Титулованная спортсменка отмечает, что тренировки проекта «Энергия Юга» не только формируют у краснодарцев полезную привычку к спорту, но и становятся своего рода клубом по интересам для очень разных людей: от молодежи до горожан серебряного возраста. Сама Ирина, которая каждое утро начинает с суставной гимнастики, давно мечтает заняться зумбой – и планирует побывать на одном из занятий уже в качестве участницы.

Фото предоставлено пресс-службой банка РНКБ

– Путь не только к здоровью нации, но и к мастерству часто лежит через массовый спорт. Поэтому ведущие кубанские спортсмены, среди которых батутистка Ирина Караваева, поддержали спортивную программу проекта Банка РНКБ «Энергия Юга», – подчеркивает начальник отдела развития спорта высших достижения министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин. – Нельзя не отметить и социальное значение «Энергии Юга». Чем больше подобных проектов будет инициировать бизнес, тем скорее поставленная нашим президентом Владимиром Путиным задача: довести к 2030 году охват россиян массовыми видами спорта до 70 процентов населения страны, будет решена.

БУДЬ В КУРСЕ

Начните день с йоги или пилатеса

Спортивная программа социально-образовательного проекта «Энергия Юга» в Краснодаре в парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2) продлится до 30 октября: стать ее участником можно, пройдя регистрацию на сайте

С 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00 в павильоне РНКБ проходят занятия стретчингом, хип-хопом, фанком, йогой, пилатесом, общефизические, силовые и функциональные тренировки.