Хотели бы купить дом. Многодетный отец-одиночка из Херсонской области получил жилищный сертификат на Кубани

Житель Херсонской области получил жилищный сертификат для семьи. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

История Анатолия Фляги из Херсона – нетипична для российской действительности. Его жена ушла от него к другому мужчине, оставив на мужа троих детей. Мал мала меньше – самой старшей дочери Анатолия 9 лет, а сыну – всего 2 года.

- Она со старшей приемной дочерью ушла к «бендеровцам». Когда началась эвакуация, я стоял на коленях и молил ее забрать детей. Мол, уезжай, с кем хочешь, только их забери. Но она не стала меня слушать, - рассказал «КП»-Кубань мужчина.

Пришлось Анатолию взять все в свои руки. Быстро собрал сумки, закрыл дом на ключ и поехал с детьми на переправу. Оттуда сутки ехали до Анапы, где заселились в один из пунктов временного содержания.

- Самое главное мое богатство – это дети. Я просто не мог оставаться с ними в опасном месте, - объясняет многодетный отец.

На курорте семью заселили в номер, Анатолий оформляет все документы, чтобы получить выплаты на детей и отправить их в садик и школу.

- Огромная благодарность жителям Анапы, которые нас приютили и дали крышу над головой, мы сейчас ни в чем не нуждаемся, но старшей нужны условия для занятий, маленький не дает ей заниматься в одной комнате. Нам, конечно, нужен свой угол, - делится мужчина.

С вопросом о жилье Анатолий с детьми подошел к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона как раз приезжал посмотреть, в каких условиях живут эвакуированные из Херсонской области. Узнав о ситуации, в которой оказался отец-одиночка, было принято решение – помочь семье. В этот же день мужчина с тремя детьми получил сертификат на 6 млн рублей.

- Я и мои дети выросли на земле, поэтому хотелось бы купить дом с небольшим участком, чтобы нам всем было комфортно, - сообщил Анатолий Фляга.

Сейчас мужчина уверен, что он и его дети смогут наладить жизнь на новом месте. Дочь и сыновья будут учиться, а он пойдет работать.

- Меня здесь приняли с таким пониманием, мне просто сейчас хочется жить для людей, - отметил Анатолий.