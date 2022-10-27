«За триколор на детской коляске нас назвали коллаборантами». Семья медиков из Херсона ищет работу в Краснодарском крае

Анастасия Павлович из Херсона может работать в здравоохранении и образовании. Фото: скриншот видео

Семья Павлович из Херсонской области живет в одном из пунктов временного размещения эвакуированных вторую неделю. Супруги приехали в Анапу вместе с 10-летней дочкой Ангелиной и бабушкой. Будучи дома, они подали заявление на оформление российских паспортов. Приехав на курорт, заполнили бумаги на получение жилищного сертификата.

- Мы сразу поддержали Россию, ходили на референдум голосовать. Коляску дочери украсили триколором. За это нас стали называть коллаборатнами, - вспоминает Анастасия Павлович.

После того, как в Херсоне стало небезопасно, семья собрала вещи и отправилась в путь.

- С ребенком нас посадили на хорошие места, заботились и о взрослых, и о детях, - говорит женщина. – Здесь нас приняли, как родных. Поддерживают в любом вопросе, ни разу не слышали плохого слова.

10-месячная Ангелина с бабушкой Зиной. Фото: скриншот видео

Сама Анастасия по образованию медсестра, ее муж Андрей работает массажистом. В информационном центре супруги проконсультировались со специалистами службы занятности и предоставили свои данные. Теперь ждут ответ.

- Мы хотим остаться здесь, найти работу, жить спокойно, обустроиться. Согласны на любые условия. Есть желание самим зарабатывать и приносить пользу, никого не напрягать, - рассказывает Анастасия. – Я учусь на учителя английского языка. Возможно, и эта моя профессия пригодится в городе.

Сейчас Павловичи отдыхают, много гуляют на свежем воздухе и строят планы на счастливое будущее.

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