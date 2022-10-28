Курганы и алтарь: тайны древней Тамани

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Таманский полуостров – свидетель смены многих эпох. Неудивительно, что вот уже более ста лет на полуострове не прекращаются археологические раскопки. Казалось бы, за это время уникальное место должно было раскрыть все свои секреты, но вновь и вновь ученые находят артефакты, которые заставляют удивляться этой богатой земле.

В этот сезон сотрудники археологической компании «Ирида» (входит в компанию «ОТЭКО»), исследовали 4 кургана с захоронениями. В одном из 103 исследованных погребений археологов ждала важная находка – алтарь, несколько тысячелетий простоявший под землей.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Перекресток культур

Земляные холмы на Тамани – молчаливые свидетели смены эпох и культур. Эти места всегда привлекали людей, будь то эпоха бронзы (III – I тыс. до н. э.), античности (VI в. до н. э. – VI в) или средневековья (VII – сер. XVIII в.). Эпохи сменялись, но неповторимые следы их присутствия ученые продолжают отыскивать и сегодня. Раскопки ведутся без перерыва на протяжении более чем 30 лет, и каждый сезон открывает что-то новое.

Грунт на раскопе снимается очень бережно: слой за слоем ученые продвигаются все дальше вглубь веков. Вот фрагменты керамической посуды – ее всегда много в таких захоронениях. Древние люди активно использовали обожженную глину для изготовления посуды – амфор, сосудов и мисок. В групповом некрополе археологи натыкаются на алтарь прямоугольной формы. Он тщательно отполирован и сдвинут со своего места – по всей видимости, здесь уже побывали древние охотники за сокровищами в надежде, что под плитой алтаря находится что-то ценное.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

«Каменный блок в длину немногим более метра, в ширину 69 см и высоту 32 см, – рассказывает руководитель научной лаборатории «Ириды» Ирина Цокур. – В центре находится углубление прямоугольной формы с выступом вдоль одной из длинных сторон. Возможно, сам блок стоял на постаменте из каменных плит».

В этом же кургане исследователи находят украшения из кости, бронзы и стекла, монеты и предметы обихода, характерные для других некрополей Северного Причерноморья IV – II вв. до н. э.

После раскопок работа ученых не останавливается, а переходит в другую плоскость. Археологи описывают находки, тщательно исследуют их и передают в музеи Юга России, в том числе, в Археологический музей Таманского музейного комплекса и музеи Краснодарского края.

Ценная находка

В 2018 году в одном из погребений грунтового могильника рядом с поселком Волна археологи открыли погребение с железным шлемом необычной конструкции. В этом шлеме мастер совместил, оружейные традиции Эллады и Северного Причерноморья, придерживаясь все же местных вкусов.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

«Подобный шлем найден впервые. Отдельные детали шлема имеют сходство с античными бронзовыми шлемами, распространившимися в Северном Причерноморье к IV в. до н.э. По мнению ученых, его конструкция не имеет аналогов ни в России, ни в Европе. Вероятно, бронзовую вещь изготовили в одном из городов Европейского или Азиатского Боспора по заказу обеспеченного и влиятельного человека, – отмечает Ирина Цокур.

Сегодня увидеть древний артефакт можно в Археологическом музее Таманского музейного комплекса на ул. Карла Маркса, д. 100.

В ОТЭКО отмечают, что все охранно-спасательные археологические работы на юго-западе полуострова проводятся в соответствии с законами в сфере охраны памятников культурного и археологического наследия. Компания бережно относится к истории Таманского полуострова. За последние несколько лет оператор морских терминалов вложил в раскопки и исследования артефактов древности более 750 млн рублей.