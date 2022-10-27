Мужчину будут судить

На Кубани отец нанял киллера, чтобы убить сына из-за квартиры на Кубани. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедией едва не закончился случай в Красноармейском районе. Как установило следствие, 65-летний мужчина решил убить своего 39-летнего сына. Таким способом он хотел заполучить его квартиру в Краснодаре и другое имущество. Доведя бы свой план до конца, мужчина вступил бы в права наследства.

Идея таким способом стать обладателем недвижимости настолько понравилась мужчине, что он решился на преступление. Но не сам. Для убийства собственного сына отце начал подыскивать киллера, что не осталось без внимания правоохранителей.

Стать «исполнителем» согласился сотрудник правоохранительных органов. Он под видом киллера согласился на сделку за 500 тысяч рублей. Деньги мужчина должен был передать ему после вступления в наследство.

Обвиняемый передал все данные о сыне – адрес квартиры, где лежат запасные ключи и другие подробности. Вместе с этим заказчик передал «исполнителю» нож, от удара которого и должен был умереть его сын, и пять тысяч рублей аванса.

В середине февраля «исполнитель» передал обвиняемому якобы доказательства совершенного убийства. Мужчина обрадовался, передал «киллеру» еще 10 тысяч рублей и предложил отпраздновать свершившийся план.

- Во время следования к продуктовому магазину в станице Новомышастовской Красноармейского района фигурант был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия мужчина находился под арестом, где продолжает оставаться и сейчас. Теперь обвиняемого будут судить.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого СКР.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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