В детсаду на Кубани малыши мерзнут из-за долгов за газ

Детсад мерзнет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Скандал разразился в детском саду №25 станицы Журавской Кореновского района. Родители воспитанников пожаловались на холод в помещениях.

- У нас на сегодняшний день нет отопления в группах. Дети мерзнут! В группах +12 - +14, обращались во все инстанции (управление образования, главе района, заместителю главы района). Вопрос не решается, - опубликовал Телеграмм-канал "ЧП Краснодар" обращение родителей.

Реакция властей последовала вскоре. Оказывается, проблема в местном теплоснабжающем предприятии.

- По данным администрации Кореновского района, у ресурсоснабжающей организации «Теплосервис», которая обслуживает детский сад, есть задолженность перед поставщиком ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе Кубани. Пуск газа в котельную детсада, оказывается, приоритетная задача местных властей в Кореновском районе. Решение проблемы находится на контроле главы района. - Для того чтобы в группах не было холодно, сейчас в них включают кондиционеры на тепло. Температура в помещениях составляет не менее +21 °C, - пояснили в ведомстве.