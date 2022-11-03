Как обезопасить себя от злоумышленников в Интернете научат жителей Краснодарского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Манипуляторы в Интернете входят в доверие, представляясь сотрудником банка, инвестиционных компаний, полиции, врачом и даже покупателем товаров или услуг на онлайн-платформах. А ключевой принцип независимо от формы общения основывается на том, чтобы потенциальная жертва не успела трезво оценить ситуацию. Поэтому важно помнить универсальные правила цифровой безопасности.

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

Для этого нужно знать несколько простых правил. Во-первых, никогда никому не сообщайте данные своей банковской карты, логины, пароли от онлайн-банка. Во-вторых, не стоит публиковать свои личные данные в открытом доступе, переходить на подозрительные сайты, ссылки и совершать сомнительные сделки в интернете. На все компьютеры и смартфоны лучше установить антивирусные программы, которые обезопасят не только ваше устройство, но и деньги.

Стоит отметить, что крупные организации, которые ведут свой бизнес в Интернете, принимают свои меры для защиты клиентов. Активно вкладываются в информирование и повышение цифровой грамотности пользователей. С технической стороны разрабатывают инструменты и сервисы, которые позволяют обезопасить денежные переводы и сделки.

Так, платформа Авито, одна из наиболее защищенных онлайн-платформ для коммерции не только в России, но и во всем мире, выпустила онлайн-игру для пользователей Telegram. С помощью нее каждый сможет проверить свои знания об интернет-безопасности. Игровой формат поможет потренироваться и запомнить правила, которые помогут сберечь деньги и личные данные.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ

Основной задачей такой формы просвещения является обучение аудитории совершать сделки безопасно и без страха за свои деньги и личные данные. Игра стала первой на рынке, которая обучит пользователей правилам безопасности через прохождение уровней. Пользователям предстоит сразиться с забавными монстрами – Чатожуем, Агрозвоном, Шлепословом и другими персонажами. Так, Чатожуй может запутать игрока и увести его в сомнительные мессенджеры из безопасного чата. Шлепослов олицетворяет плохого продавца, который требует предоплату через фишинговые ссылки. С такими монстрами игрок тренируется и запоминает правила безопасности в Интернете.

- Это похоже на обучение правилам дорожного движения. Недостаточно просто поставить светофоры и нанести на дороги разметку, важно научить людей переходить дорогу безопасно. Игровая механика - отличный способ вовлечь в обучение людей разных возрастов и рассказать правила простым языком, – добавил директор департамента Trust&Safety Андрей Рыбинцев.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЗНАТОКОВ

С начала запуска, игру прошли уже больше 45 тысяч россиян, которые запустили более 220 тысяч игровых сессий. Лучшие игроки, которые смогут получить три заветных алмаза, выигрывают промо-код на бесплатную доставку.

Как пояснили представители онлан-платформы, в этом проекте впервые тестируется именно игровая механика, как возможность вовлечь людей разных возрастов в изучение важных правил безопасности с помощью интерактива и поощрения за победу. Уже по первым результатам видим большой интерес к проекту и кратный рост подписчиков в нашем официальном канале.

Для того, чтобы принять участие в игре, достаточно подписаться на официальный телеграм-канал платформы Авито и перейти в бот игры.