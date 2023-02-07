Отец пятерых детей Игорь Петренко просит уменьшить алименты на сыновей от Екатерины Климовой

Бывшие супруги не могу достичь согласия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Петренко после многомиллионного долга просит уменьшить алименты на двух сыновей от Екатерины Климовой. Бывшие супруги развелись восемь лет назад. По решению суда сыновья Матвей и Корней остались с матерью, а отец должен дыб их финансово поддерживать. Однако, у одного из самых популярных актеров в стране возникли финансовые трудности. Он накопил внушительный долг перед детьми от бывшей жены, о котором стало известно общественности и судебным пристава.

- Перед Новым годом Игорь погасил задолженность в шесть миллионов рублей. Если б он этого не сделал, приставы закрыли бы ему выезд из России, - рассказывает kp.ru.

Теперь Игорь Петренко готовится к очередной встрече в суде с бывшей супругой. Он принял решение уменьшить алименты на двух сыновей от Екатерины Климовой. Причем, на стороне Петренко будет его новая семья. В браке с артисткой Кристиной Бродской у него растут трое дочек.

- Максимум того, что могут взыскать с отца , когда у него трое и больше детей, - это половину от всех его доходов. У Петренко пятеро детей. Соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними - по 10% на каждого. То есть детям от Климовой положено 2/5, - передает kp.ru.

То есть речь идет о вполне законном уменьшении алиментов, на которые артист имеет право. Но при этом на алименты должна будет подать и Бродская. Тогда суд увидит, что у Игоря есть другие дети, которые находятся на его иждивении.