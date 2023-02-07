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Общество7 февраля 2023 20:44

Отец пятерых детей Игорь Петренко просит уменьшить алименты на сыновей от Екатерины Климовой

Спустя восемь лет после развода один из полярных российских актеров испытает финансовые трудности
Евгения ХАЛИКОВА
Бывшие супруги не могу достичь согласия.

Бывшие супруги не могу достичь согласия.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Петренко после многомиллионного долга просит уменьшить алименты на двух сыновей от Екатерины Климовой. Бывшие супруги развелись восемь лет назад. По решению суда сыновья Матвей и Корней остались с матерью, а отец должен дыб их финансово поддерживать. Однако, у одного из самых популярных актеров в стране возникли финансовые трудности. Он накопил внушительный долг перед детьми от бывшей жены, о котором стало известно общественности и судебным пристава.

- Перед Новым годом Игорь погасил задолженность в шесть миллионов рублей. Если б он этого не сделал, приставы закрыли бы ему выезд из России, - рассказывает kp.ru.

Теперь Игорь Петренко готовится к очередной встрече в суде с бывшей супругой. Он принял решение уменьшить алименты на двух сыновей от Екатерины Климовой. Причем, на стороне Петренко будет его новая семья. В браке с артисткой Кристиной Бродской у него растут трое дочек.

- Максимум того, что могут взыскать с отца , когда у него трое и больше детей, - это половину от всех его доходов. У Петренко пятеро детей. Соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними - по 10% на каждого. То есть детям от Климовой положено 2/5, - передает kp.ru.

То есть речь идет о вполне законном уменьшении алиментов, на которые артист имеет право. Но при этом на алименты должна будет подать и Бродская. Тогда суд увидит, что у Игоря есть другие дети, которые находятся на его иждивении.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ