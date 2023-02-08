Что происходит в Краснодаре после снегопада 8 февраля 2023: сугробы во дворах и на дорогах

Машины утопают в снегу. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Последствия снегопада в Краснодаре 8 февраля 2023 года не заставили себя долго ждать. С самого раннего утра город утопает в сугробах. По данным мэрии, их высота достигает 9 сантиметров, но они продолжают расти.

Еще бы - засыпает кубанскую столицу вот уже больше суток. При этом снег не спешит прекращаться.

Снег не прекращается вот уже больше суток. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Несмотря на старания коммунальщиков, на дорогах в городе сохраняется снежная каша. Из-за этого водителям управлять машиной на проезжей части, а пешеходам — переходить ее.

Водители стараются ехать медленнее, чтобы не спровоцировать ДТП. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Машины буксуют на улице Зиповской. Такая же картина наблюдается на улице Московской и Карякина.

Но трамваи курсируют в штатном режиме - снег на их работу никак не повлиял.

На работу трамваев снегопад не повлиял. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Некоторые краснодарцы самостоятельно приступили к чистке дворов у дома. Вооружившись лопатами, они создают тропы.

Дворники и спецмашины не успевают справляться с выпавшим снегом. Да, они начали очищать дороги еще ночью, но непрекращающийся снегопад добавляет трудностей.

Далеко не все дворы многоэтажек расчищены - коммунальщики не успевают. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Этой ночью по городу курсировало 40 комбинированных машин. Для обработки от наледи использовано 507 тонн песко-соляной смеси.

Автобусы курсируют по городу в штатном режиме. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

— В первую очередь мы расчищаем от снежных заносов и обрабатываем противогололедными материалами магистрали и мосты города, — сказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов. - И только потом техника выходит на дороги второй очереди.

На дорогах образовалась снежная каша. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

По словам Владимира Архипова, отдельное внимание уделяется маршрутам, по которым ходят школьные автобусы и общественный транспорт. К одним и тем же участкам коммунальщики возвращаются несколько раз.

В мэрии просят водителей не выезжать на личных машинах в город. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Днем рассчитываем уделить внимание дорогам второй очереди, - добавлят Владимир Архипов.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей отказаться от использования личных машин и пересесть на общественный транспорт.

- Это необходимо в целях безопасности, а также для того, чтобы спецтехника смогла качественно выполнить расчистку и обработку городских дорог от наледи и снежных заносов, - сказали в городской администрации.

По некоторым дорогам уже проехала спецтехника, но снег снова засыпал проезжую часть. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

НА ЗАМЕТКУ

Расчисткой территорий около частных домов занимаются собственники. Во дворах многоэтажк эту работу должны выполнять управляющие компании.

Если тротуары в вашем дворе не расчистили и не обработали — сообщите об этом:

— на горячую линию управления по жилищным вопросам 8 (861) 218-92-70,

— в ЕДДС по номеру 050,

— в отдел Горжилхоза по своему округу:

8 (861)255-54-18 — Прикубанский

8 (861)253-45-56 — Западный

8 (861)231-35-41 — Центральный

8 (861)231-09-40 — Карасунский

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.