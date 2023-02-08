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Спорт8 февраля 2023 9:05

Пил и орал в караоке до пяти утра. Бывший футболист «Краснодара» признался, что помешало ему раскрыться в команде Сергея Галицкого

Игорь Калинин признался, почему не заиграл в ФК «Краснодар»
Алексей ГУК
Фото пресс-службы ФК Краснодар

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Игорю Калинину всего 27 лет, а он сменил уже 11 команд. В 2018 году перспективный защитник оказался в «Краснодаре». Его «быки» перехватили у «Волгаря». Но за год на Кубани футболист провел всего три матча: два – в основной команде, еще один – во второй.

Затем Калинин укатил в казанский «Рубин», поиграл в московском «Динамо», но раскрылся в Екатеринбурге – в «Урале». Игорь стал игроком основного состава и выдал лучший сезон в карьере. А затем ушел на повышение – в «Ростов». Но проиграл конкуренцию и уехал в Воронеж – в «Факел».

За всю карьеру защитник не задерживался нигде больше, чем на год. И спустя годы парень объяснил почему.

- Не мог тренироваться на максимуме. Если закончишь в пять утра, а тренировка в девять, хорошего не жди, неважно, пил ты или орал в караоке. Человеку требуется восемь часов сна, а сон – главное восстановление, – заявил игрок в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Он заявил, что вечеринки мешали ему и в «Краснодаре», и в «Динамо». Он взялся за ум в Казани, но сорвался в Москве. И обрел себя в Екатеринбурге. Там парень встретил будущую жену.

- Ни одна гулянка не сравнится с эмоциями от классного матча, участия в голе, спасения ворот, победы. Женился и остепенился. Повезло с женой – самый требовательный по отношению ко мне человек. Ради нее и дочки хочется расти в футболе, добиваться результатов, – заключил Калинин.

Спорт: ФУТБОЛ