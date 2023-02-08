«Женщина оказалась под днищем маршрутки». Видео жуткой аварии, где водитель в Майкопе переехал пешехода на «зебре», изучают следователи

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали страшную трагедию. Фото: скриншот видео

В Майкопе следователи полиции изучают кадры с камер уличного наблюдения после жуткой аварии, в которой погибла 57-летняя женщина.

Все произошло 6 февраля в 15 часов. Женщина шла на разрешающий для себя сигнал светофора, то есть на "зеленый". Но только она ступила на "зебру", из-за поворота выехала маршрутная "Газель". И даже не притормозив, поглотила под собой пешехода.

- Это жуткая картина, когда человек исчезает просто под днищем маршрутки, - рассказывали очевидцы трагедии, которая происходила прямо на их глазах.

Но даже такая живая "помеха" под дном, не заставила водителя остановиться. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как маршрутка поехала дальше, оставив за собой бездыханное тело женщины.

- От полученных травм она скончалась на месте. Установлена личность водителя маршрутки. Это 47-летний житель Майкопа. Ведется проверка по факту смертельного ДТП, - сообщили в УМВД по городу Майкопу.

К слову, Майкоп - один из самых благополучных городов России по транспортной доступности. Здесь даже в самый час пик можно за несколько минут добраться до нужной точки. Пробок в столице Адыгеи почти не бывает. Но на пустынных пешеходных переходах все равно сбивают людей.