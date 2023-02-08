Игрок сбежал из ФК «Краснодар», но отсудил полмиллиона евро. Как так вышло

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Прошлой весной футбольный клуб «Краснодар» лишился всех легионеров. Сперва уехал тренерский штаб, затем – игроки. Семь человек заморозили контракты, двое – расторгли.

Эрик Ботхейм стал игроком «Краснодара» в декабре 2021 года. Он приехал на Кубань, поставил подпись на стадионе «быков» и уехал на родину – в Норвегию. Затем игрок приехал на сборы в Дубае, два месяца занимался с черно-зелеными и заморозил контракт – до лета 2022-го.

Но в Россию парень не вернулся. Он расторг контракт в одностороннем порядке. Об уходе игрока «Краснодар» узнал на бумаге. Ее прислал агент.

Издание «РБ Спорт» отмечало, что парня не устроило отношение. Мол, «Краснодар» не платил зарплату всю весну, пока парень был дома. Вероятно, он забыл, что приостановил контракт, а с ним – и все обязательства по нему.

«Краснодар» пошел в суд. Он обратился в CAS. Неизвестно, были ли заседания. Но сейчас стало известно, что «быки» задолжали игроку 500 тысяч евро.

По данным норвежских медиа, международная федерация футбола отклонила жалобу «Краснодара». Она обязала клуб Сергея Галицкого заплатить игроку 500 тысяч евро. Сделать это надо за 45 дней. Иначе «быкам» грозят штрафные санкция – запрет на регистрацию игроков на полтора года – до зимы 2025-го.

Как сообщает издание VG, у «Краснодара» есть 10 дней на подачу апелляции.

Напомним, что «быки» заплатили за Эрика Ботхейм около восьми миллионов евро. Этот трансфер даже стал крупнейшим в истории его бывшего клуба – «Буде-Глимт».

Добавим, что сейчас парень выступает за итальянскую «Салернитану». Его контракт с клубом Серии А действует до лета 2026-го.