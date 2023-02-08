В Краснодаре стартовала акция «Поздравим солдат» для бойцов СВО

Посылки от краснодарцев отправят на фронт. Фото: Гражданская инициатива

Акция ко Дню защитника Отечества стартовала в Краснодаре. Общественники из «Гражданской инициативы» собирают посылки для бойцов на передовую, чтобы порадовать их к 23 февраля. В праздничный день они хотели бы получить частичку тепла и напоминание о доме, где их ждут.

- Мы будем отправлять посылки бойцам ДНР и кубанским ребятам, которые находятся в зоне СВО. Перед объявлением акции спросили их, что бы они хотели на праздничный стол. Им хочется что-то, что напоминает о мирном времени, о доме. Это сладости, орехи. Но, конечно, они не откажутся от предметов, которые облегчат их быт на фронте. Например, носки для походов в горы и рации, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель общественного движения «Гражданская инициатива» Марина Репещук.

К подаркам можно приложить поздравительные письма, открытки, фото и видеообращения для солдат с добрыми словами.

- Все это сможет согреть ребят, еще раз покажет, что мы ими дорожим и что мы несем кусочек мирной жизни, - отмечает Репещук.

После того как сбор будет окончен, волонтеры сформируют коробки, отправят на фронт, а военные сами разделят подарки.

ЧТО СОБИРАЮТ

- Письма, фото- и видеообращения для солдат.

- Сладости: конфеты, в том числе шоколадные с орехами, печенье, качественную сгущенку, мед, вафли, кексы и т.д.

- Орехи.

- Сигареты с хорошим табаком.

- Носки туристические.

- Влажные салфетки.

- Рации.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ

Принести выбранное из списка в офис в Краснодаре на ул. Байбакова, 4 (мкр-н Московский). Он работает по средам с 16 до 21 часов, в остальные дни по предварительной договоренности по телефону: +79034587815.

Перечислить любую посильную сумму с пометкой «Поздравим солдат»

4276 3000 3346 6353 (Сбербанк)

Получатель: Михаил Юрьевич.