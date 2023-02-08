Футболисты «Сочи» выиграли три миллиона рублей за полчаса. Как они это сделали

Фото пресс-службы ФК Сочи

Футбольный клуб «Сочи» готовится к рестарту сезона в чемпионате и Кубке России. Почти месяц команда Курбана Бердыева находится на сборах в ОАЭ и участвует в зимнем Кубке РПЛ. Помимо «барсов», за победу в турнире борются «Ростов», «Краснодар» и московский «Спартак».

В первом туре «Сочи» уступил «быкам» (0:1), а во втором уничтожил дончан – 3:0. А еще заработал три миллиона рублей за полчаса. Сделали это три игрока: Денис Адамов, Захар Федоров и Жоазиньо.

Они победили в челлендже на Зимнем Кубке. Участников ждало четыре испытания. В первом – ювелире – они состязались в точности удара, поражая мишень на воротах. Во втором – кипер-баттле – лучшего определяли вратари. Они били друг другу с 20 метров. В третьем – коробке передач – игроки исполняли на точность пасы, попадая мячом по воротам, кольцам и другим предметам. В заключительном испытании – полосе препятствий – футболисты преодолели преграды с мячом в ногах.

Футболисты «Спартака» от участия в челлендже отказались. Их «заменила» сборная Медийной лиги. Она стала последней в испытаниях. Третье место ушло «Краснодару», второе – «Ростову», а первое – «Сочи». Его игроки набрали 22 очка и забрали 3 миллиона рублей. На это у них ушло всего полчаса.