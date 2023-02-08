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Общество8 февраля 2023 14:40

Минус твердеет. Синоптики предупредили об усилении морозов в Краснодарском крае

Синоптики предупредили о морозе до минус 20 градусов на Кубани
Евгения СОРОКА
Жителей Кубани просят утеплиться.

Жителей Кубани просят утеплиться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После новогодних каникул Кубань сначала обдало волной тепла. А в феврале регион накрыло холодом. На Краснодарский край обрушились снегопады, а отметки на столбиках термометров рухнули. При этом морозы сопровождаются сильным северным ветром, что делает погоду еще жестче.

- На северо-запад страны пробивается еще один североатлантический циклон. И уже антициклон, со всем заключенным в нем холодным воздухом, будет оттеснен на юг, - объясняют в центре погоды «Фобос». - В итоге усилится похолодание. Ко второй половине недели оттепели сохранятся только в отдельных районах на самом побережье Черного моря.

А вот на остальной территории будет ниже нуля. И для нашего региона, говорят метеорологи, это будет самый холодный период текущей зимы.

В краевом гидрометцентре предупреждают - в ближайшие сутки похолодает еще сильнее.

- Температура воздуха ночью по краю будет колебаться от минус 8 до 13 градусов, местами при прояснении до минус 18 градусов. В дневные часы - минус 3-8 градусов, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В горах ночью температура будет опускаться до минус 19-20 градусов. Днем значения на вершинах будут 5-10 ниже нуля.

По прогнозам погода на поправку начнет идти к концу рабочей недели. Начиная с пятницы, 10 февраля, в большинстве районов региона солнечные лучи начнут постепенно прогревать воздушные массы. Однако пока говорить о возвращении тепла преждевременно - днем температуры будут колебаться от минус 3 градусов до плюс 2.

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