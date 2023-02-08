Другого выхода не было. Медики на Кубани спасли пациента, переправив его по реке

Фельдшеры Григорий Воронец и Эдуард Юзбашев Фото: t.me/minkovaanna23

Выпавший на Кубани снег не только обрадовал детей, но и принес много неудобств. Из-за обрушившейся на регион непогоды преодолевать испытания пришлось многим. Особенно часто с трудностями в работе из-за погодных условий сталкиваются медработники. Выбраться из сложной ситуации, когда ценна каждая минута, пришлось и фельдшерам скорой помощи из Горячего Ключа.

В городскую больницу накануне, 7 февраля, поступил звонок из станции Долина Очарования. В этот раз помощь требовалась маломобильному мужчине. Пациенту требовалась срочная госпитализация. Но доставить жителя в больницу оказалось не так просто – единственным вариантом добраться до поселения оставался поезд.

Тогда на помощь мужчине отправились фельдшеры Григорий Воронец и Эдуард Юзбашев. Вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС ранним утром выехали в поселение на электричке. Но добраться до пациента оказалось половиной дела. Мужчине требовалась неотложная помощь. А следующая электричка выезжала лишь через пять часов.

Медработники, не теряя времени, решили перевезти пациента через реку. Помочь фельдшерам вызвался житель соседнего поселения, который приехал на приспособленном автомобиле. Все вместе они перевезли мужчину через русло реки. А на другом берегу медиков и пациента уже ждала машина скорой помощи.

- Благодаря слаженной работе специалистов и помощи неравнодушного человека, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Желаю ему скорейшего выздоровления! – написала вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фельдшер прошла 1,5 километра пешком по снежной целине, чтобы спасти 100-летнюю пациентку

Анастасия Плахина оказала необходимую помощь задыхающейся бабушке в Туапсе (читать далее)

Кубанский фельдшер рассказал, как в аномальные снегопады шел к пациенту два километра по полю

Иван Шеляка пробирался по заметенной снегом дороге полчаса, на счету была жизнь пациента (читать далее)