В Краснодаре водитель маршрутки избил пассажира из-за сломанного платежного терминала

Полицейские разбираются в конфликте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре сломанный терминал оплаты проезда снова стал причиной скандала. Днем 8 февраля в автобусе №170 на улице Российской произошел конфликт между водителем и пассажиром. Молодой мужчина пожелал заплатить за проезд с помощью POS-терминала, однако по какой-то причине произошел сбой оплаты.

- Задержка в оплате проезда произошла по технической причине. Это стало причиной конфликта водителя с пассажиром. Словесная перепалка в итоге переросла в потасовку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Впрочем, у очевидцев другая версия произошедшего. По словам свидетелей, водитель поторопился закрыть дверь и придавил руку нерасторопному мужчине. После чего между ними началась драка.

Что именно произошло в 170-м автобусе, сейчас разбираются полицейские. Пострадавший от рукоприкладства шофера 28-летний краснодарец подал заявление в полицию.

- По данному инциденту проводится проверка, устанавливается личность водителя. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение и действиям участников инцидента дана правовая оценка,-прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Это уже не первый случай, когда сотрудники частных транспортных компаний попадают в поле зрения правоохранительных органов. В начале февраля маршрутчик выгнал из автобуса школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных денег. Девочка хотела оплатить проезд банковской картой, но у водителя оказался неисправен терминал. Расследование этой истории находится на контроле у главы Следкома России Александр Бастрыкина.

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