В горах Сочи получила травму колена организатор соревнований по ски-альпинизму

Женщину эвакуировали на носилках. Фото: скриншот

Спасателям Сочи пришлось эвакуировать с Южного склона Аибги женщину. За помощью обратились ее знакомые. Они рассказали, что за пределами оборудованных трасс горнолыжного курорта «Газпром» на склоне «Альпика» находится 54-летняяженщина, которая не может самостоятельно передвигаться.

- По словам позвонившего мужчины, пострадавшая получила травму ноги и обездвижена. К женщине незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей Краснополянского подразделения МЧС, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

За помощью обратились знакомые альпинистки. Фото: скриншот видео

Пострадавшей оказалась одна из организаторов соревнований по ски-альпинизму. Спортсменка приехала из Московской области. Сейчас Сочи принимает чемпионат по вертикальной гонке. Женщина как раз проводила тропление снега, то есть утрамбовывала тропу, в какой-то момент не устояла на ногах и повредила колено.

Спортсменка получила травму колена. Фото: скриншот видео

- Когда спасатели прибыли на место происшествия, рядом с девушкой уже находились ее знакомые, которые оказали ей необходимую помощь. К этому времени с базы ЮРПСО МЧС России уже вылетел вертолет, - рассказал спасатель международного класса ЮРПСО МЧС России Константин Васильев.

Пострадавшую в носилках погрузили на борт воздушного судна и транспортировали в Сочи. Сейчас альпинистка находится в больнице.