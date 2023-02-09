Секреты стоматологии

9 февраля стоматологи Кубани и всей России отмечают профессиональный праздник. Врачи не только спасают от зубной боли, но и возвращают красивые улыбки и уверенность в себе.

В стоматологии встречаются достаточно серьезные проблемы, которые должен решать только доктор. Поэтому мы нашли специалистов, которые рассказали о повышении цен, спекулянтах и о том, как найти хорошего специалиста, чтобы вдруг внезапно не пришлось продать почку за здоровый рот.

Рынок стабилизировался, а спекулянты остались

В прошлом году выросли цены на многие стоматологические материалы после санкций, которые объявили зарубежные производители. Но когда спустя несколько месяцев ситуация устаканилась и клиники нашли выход, где брать «расходники» по доступным ценам, не все врачи снизили цены.

- К началу 2023 года наш рынок стабилизировался. Скачок цен был связан со сложностями логистики. Конечно, многие клиники старались сдержать цены на прежнем уровне, а когда ситуация выровнялась, просто выдохнули. Но есть и те, которые воспользовались моментом, повысили стоимость на услуги и опускать не стали, - говорит врач-стоматолог Агарон Айрапетян.

Обман в навязывании

Найти хорошего стоматолога - это почти как иголку в стоге сена. На различных сайтах услуг полно обиженных комментариев. Мол, врачи говорили одну сумму, а по итогу выкатили баснословный счет. Например, пока пациент сидит с открытым ртом, у него в чеке появляются позиции за чистку шести каналов зуба, хотя их не бывает больше четырех.

- Чтобы не было потайных чеков, пациенту нужно всегда просить расписать план лечения заранее, - рекомендует Агарон Айрапетян. – Обычно в клиниках, которые дорожат репутацией, так и делают. Все составляют сразу и от плана лечения не отходят. И никогда не нужно бояться задавать вопросы, чтобы врач прокомментировал – что делает и сколько это стоит. – Понять, правильно или нет говорит стоматолог, - его реакция на вопросы. Доктор должен аргументировано и детально объяснять, а не заявлять: я врач, я так решил и так надо.

Еще одна проблема, с которой сталкивались пациенты, лечение несуществующих заболеваний. Часто бывает так, что один доктор посоветовал вылечить сразу четыре зуба, а другой посмотрит и скажет, что поработать надо только с двумя – потому что ковырять пигментные пятна не стоит. Или же вместо кариеса врач диагностирует пульпит или периодонтит.

- Поэтому совершенно не страшно, а даже нужно сходить перед лечением и всеми процедурами сразу к нескольким врачам, - советует Агарон Айрапетян. – Те, кто работают не на кассу, исходят из минимально возможных потерь. Чтобы пациент не лишился зубов и огромной суммы в кошельке.

На что не нужно вестись

Такие предложения, как «давайте перед установкой пломб отбелим зубы, чтобы они были посветлее», не вполне оправданы. Не стоит принимать решения здесь и сейчас. А вот когда торопят с лечением, когда у вас не экстренный случай, нужно задуматься.

- Знаю, когда некоторые удаляют нерв на «всякий случай». Если пациент приходит с пульпитом, острой болью, когда инфекция дошла до нерва, вариантов нет: нерв надо удалять. Но если зуб не особо болит, то лучше нерв сберечь. На такой зуб надо ставить коронку. Зуб без нерва лишается иннервации, кровоснабжения, становится хрупким и начинает постепенно разрушаться. Если это жевательный зуб, он будет стачиваться и нарушать прикус, - рассказал стоматолог Иван Храпов.

Зубы без нервов темнеют, нигде в других областях медицины нет такой практики, чтобы какой-то орган целенаправленно умерщвляли для его сохранения.

- Хорошая тема – зарабатывать на зубах мудрости. У некоторых есть практика настаивать на том, что они не нужны. Показаний для их удаления много: прорезался криво, хорошо прочистить нельзя, гниет, портит соседа и десну, уперся в щеку или если человек собирается ставить брекеты. Но если зубы мудрости не мешают, до них достает зубная щетка, они не воспаляются и не гниют, а врач говорит: «Давайте просто так удалим зуб мудрости, я так хочу». Такого не должно быть. Это то же самое, что удалять аппендикс, потому что, возможно, у тебя будет когда-нибудь аппендицит, - добавил Храпов.

Могут ли врачи без оснований менять старые пломбы на новые, история достаточно субъективная. В данном случае доктор рекомендует, а пациент решает сам, нужно это ему или нет, выслушав доводы, – навязывания и обязанности не должно быть, - отмечает врач.

А вот ортодонты привлекают клиентов суммой лечения только одной челюсти. Например, рекламы пестрят – брекеты всего за 15 тысяч рублей. Но, естественно, этой цифрой все не закончится.

- Что касается ортодонтии – у 90% людей прикус неидеальный. Грамотный ортодонт объяснит все риски и самое главное - сделает все расчеты заранее. Потому что в стоимость включается лечение кариеса перед установкой, отбеливание, а затем ежемесячная смена дуг и посещение. Всегда просите прописать, во сколько вам выльется лечение по списку и с максимальным сроком, чтобы не было неожиданностей, - добавляет Иван Храпов.

Что важнее

Есть случаи, когда на чаше весов здоровые зубы, и только вам решать, нужны они вам или нет.

- К дорогостоящим процедурам относятся ортопедия и протезирование. Но и они могут быть разными, - говорит врач-стоматолог Татьяна Склярова. - Например, если у пациента нет одного зуба, один врач может посоветовать обточить два соседних под коронку, здоровых, и поставить мост. Просто потому, что стоматолог не силен в имплантации. И эта услуга, образно, обойдется в 20 тысяч рублей. А другой посоветует имплант за 80 тысяч. И, знаете, решение второго будет адекватнее и гуманнее по отношению к клиенту. Многие могут это воспринять, как развод на деньги, но речь о том, что первый врач не экономит ваши деньги, а просто, возможно, не владеет другими методиками.

А чтобы убедиться в том, что вместо дорогого импланта вам не поставят дешевый, нужно просто просить на него документы.

- Каждый имплант имеет сертификат и паспорт. По окончании операции всегда пациенту выдаются эти документы вместе с упаковкой. Уважающему доктору о них и напоминать не нужно, - добавляет Агарон Айрапетян.

Распределение бюджета

Стоит отметить, что в частных клиниках стоматологам в карман идет в среднем 20% от стоимости услуг. Куда направят остальные деньги, руководители решают сами: кто-то развивает сеть, открывает новые точки, покупает современное оборудование и качественные "расходники", а кто-то тратит заработанное на дорогущий отдых или недвижимость.

БУДЬ В КУРСЕ

Как найти хорошего стоматолога

Если решили искать доктора в соцсетях, то стоит обратить внимание на фотографии его работ. И ориентироваться на отзывы о врачах стоит без фанатизма.

- Фото работ должны быть не просто до и после – так нечестно. Обязательно – до, после и в процессе. Нужно, чтобы потенциальные пациенты видели, например, при лечении кариеса, промежуточный результат: как препарировали полость, насколько скруглены границы. Те, кто выкладывает этапность работы, не пытаются что-то скрыть, - отмечает Татьяна Склярова. – И обязательно снимки в сравнении должны быть сделаны с одного ракурса, в противном случае специалист просто может скрывать «косяки». Наблюдала, как некоторые специалисты сначала делают снимок с оптрагейтом, который отодвигает губы и щеки, чтобы хорошо просматривалась челюсть и было видно сложный случай. А после лечения ставят фото без расширителя, когда верхняя губа уже немного скрывает зуб. Если работа идеальна, то ракурс и площадь обзора на снимках будут одинаковы, а в этом случае понятно, что врач просто скрывает какой-то недостаток.

Хороший доктор должен постоянно повышать квалификацию.

- Врач должен ценить себя и клиентов, вкладывать в себя и свое развитие. Ненормально, если доктор не обучался несколько лет подряд, такого быть не должно. Обязательно нужно проверить все его сертификаты, либо на «ПроДокторов», либо на сайте клиники, где работает стоматолог. Нужно обращать внимание, с какой периодичностью он их получает и как давно выдавался последний. Каждый год на счету хорошего врача должно быть по 2-3 учебы, - акцентировала врач-стоматолог.

И напоследок - отзывы реальных людей будут в несколько раз информативнее, чем на сайтах-отзовиках про врачей из-за их субъективности. Во-первых, друзья, родственники или просто знакомые уже лечились у того или иного доктора и на личном примере могут про него рассказать. Во-вторых, практика показывает, что в интернете отзывы пишут чаще по просьбе самих врачей, а многим профессионалам не до выклянчивания оценок. Кроме этого, все мы знаем, что отзывы в Сети может оставить кто угодно: как каждый член большой семьи лучшего стоматолога, так и его заклятые враги-конкуренты.

Советы тезисно

1. Лучше всего проконсультироваться по той или иной проблеме с несколькими врачами-стоматологами.

2. Не нужно бояться задавать вопросы и просить заранее прописать стоимость полного лечения.

3. Нужно ориентироваться на отзывы реальных людей: родных, друзей и коллег.

4. Необходимо обращать внимание на наличие и количество сертификатов.

5. Фотографии должны быть до, после и обязательно в процессе работы.

6. Иногда дороже = лучше для здоровья, а не = «развод» на деньги

Чтобы понять, что лучше именно для вас, смотри пункт 1.