«Краснодар» задолжал бывшему игроку полмиллиона евро. Узнали новые подробности дела

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Безумная неделя выдалась у футбольного клуба «Краснодара». Сперва «быки» уступили «Спартаку» (0:4) в зимнем Кубке РПЛ, а затем его юристы проиграли дело экс-игрока черно-зеленых – Эрика Ботхейма.

Накануне Международная федерация футбола обязала «быков» выплатить футболисту 500 тысяч евро. По данным издания VG, «Краснодар» не выплатил игроку подъемные. Они полагались за подписание контракт.

Напомним, что норвежец подписал контракт с «быками» в декабре 2021 года. Он поставил подпись под 4-летним соглашением. И должен был получить миллион евро подъемных. Но уехал из России.

По данным издания, у «быков» оставалась еще неделя для выплаты вознаграждения. Но Эрик собрал вещи и уехал из России вместе с другими легионерами. Он заморозил контракт.

Позже футболист расторг соглашение. А его агент объяснил решение невыплатой подъемных. Он требовал, чтобы «Краснодар» выплатил зарплату Эрику до конца соглашения, то есть за четыре года. Но руководство черно-зеленых отклонило предложение. А агент пошел в ФИФА и выбил для клиента 500 тысяч евро, половину от суммы подъемных.

У «Краснодара» есть 10 дней на обжалование решение и 45 – на выплату. Иначе ФИФА запретит команде Сергея Галицкого регистрировать новых игроков на полтора года – до зимы 2025-го.

Напомним, что «быки» заплатили за Эрика Ботхейм около восьми миллионов евро. Этот трансфер даже стал крупнейшим в истории его бывшего клуба – «Буде-Глимт».

Добавим, что сейчас парень выступает за итальянскую «Салернитану». Его контракт с клубом Серии А действует до лета 2026-го.